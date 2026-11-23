România se pregătește pentru o schimbare a vremii în ultima săptămână din luna noiembrie. Temperaturile vor scădea treptat, iar în mai multe regiuni sunt anunțate ploi. Nopțile și diminețile vor deveni tot mai reci, iar în unele zone valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț.

Vremea se schimbă în România spre finalul lunii noiembrie. După câteva zile cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, urmează o răcire care va fi resimțită în special în jumătatea de sud a țării. În același timp, ploile vor fi prezente în mai multe regiuni, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Potrivit prognozei meteorologice, începutul intervalului va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Totuși, nopțile vor fi reci, iar în vestul, centrul și nordul țării temperaturile minime vor coborî sub zero grade.

Cum va fi vremea în România în perioada 23-29 noiembrie 2026

În intervalul 23-24 noiembrie, temperaturile vor scădea inclusiv în sudul țării. Valorile maxime se vor situa, în general, între 4 și 12 grade Celsius. Noaptea, minimele vor ajunge între -4 și 2 grade, în cea mai mare parte a teritoriului.

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Ploile vor fi posibile în majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, însă vor exista intensificări pe crestele montane, dar și în sudul și estul țării.

Nici zilele următoare nu vor aduce o încălzire importantă. Între 24 și 25 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 10 grade, în timp ce noaptea valorile minime vor coborî până la -4 grade. Cele mai mari șanse de înnorări și precipitații vor fi în nordul țării și în zonele montane.

Un scenariu asemănător este anunțat și pentru intervalul 25-26 noiembrie. Temperaturile din timpul zilei vor rămâne, în general, între 5 și 10 grade Celsius, iar diminețile și nopțile vor fi reci. Ploile ar putea apărea mai ales în sud-vestul țării și în zona montană.

Pentru perioada 26-29 noiembrie, meteorologii estimează că temperaturile vor avea mici variații de la o zi la alta, dar se vor menține în mare parte în jurul valorilor normale pentru finalul lunii. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în prima parte a intervalului, în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo pentru București, în perioada 23-29 noiembrie 2026

În Capitală, vremea se va răci începând de luni, 23 noiembrie. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 9 grade Celsius, iar noaptea vor fi între 1 și 3 grade. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua.

Marți și miercuri, 24 și 25 noiembrie, temperaturile din timpul zilei se vor menține în jurul valorii de 9 grade. Nopțile vor fi însă mai reci, iar minimele vor coborî până la -2 grade Celsius. Pentru aceste zile, condițiile de ploaie vor fi reduse.

În intervalul 26-29 noiembrie, valorile termice vor avea unele schimbări de la o zi la alta, dar se vor menține, în general, în apropierea celor normale pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în Capitală.

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