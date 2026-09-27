Asia Express 2026. Irina Fodor, luată în brațe de concurenții plini de noroi! Momentul epic de la finalul jocului de amuletă

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. După o înfruntare fizică intensă și extrem de solicitantă pe terenul noroios, echipele au ajuns la finalul jocului pentru amuletă. Ieșiți din confruntarea noroioasă, concurenții au luat-o în brațe pe Irina Fodor, murdărind-o din cap până în picioare. Pe lângă amuleta râvnită, echipa câștigătoare a adjudecat și un Joker valos, care le oferă un avantaj strategic uriaș: posibilitatea de a avansa cu o poziție în clasament.

Duminica, 27.09.2026, 23:00