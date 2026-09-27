Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”
Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele calificate au avut de înfruntat o probă extrem de fizică și solicitantă, desfășurată direct în noroi. Lupta strânsă pentru victorie a scos la iveală ambițiile fiecărui concurent, iar comportamentul de pe teren a stârnit comentarii în rândul rivalilor.
Duminica, 27.09.2026, 22:42