Asia Express 2026. Luptă aprigă în noroi la jocul pentru amuletă! Mirela Retegan, despre Valerie Lungu: „Are o disperare să câștige!”

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. Echipele calificate au avut de înfruntat o probă extrem de fizică și solicitantă, desfășurată direct în noroi. Lupta strânsă pentru victorie a scos la iveală ambițiile fiecărui concurent, iar comportamentul de pe teren a stârnit comentarii în rândul rivalilor.

Asia Express 2026. Cheloo, blocat aproape 4 ore la autostop! Momentul în care a crezut că...

Duminica, 27.09.2026, 22:30

Asia Express 2026. Cum se numără de la 1 la 10 în limba Dong? Misiunea care decide...

Duminica, 27.09.2026, 22:15

Asia Express 2026. Concurenții au spălat părul femeilor Yao după un ritual străvechi

Duminica, 27.09.2026, 21:35

Asia Express 2026. Localnicele Yao au devenit amuleta de noroc a concurenților la autostop

Duminica, 27.09.2026, 20:58

Asia Express 2026. Secretul șamponului tradițional al femeilor Yao! Ce au avut de făcut...

Duminica, 27.09.2026, 20:50

Asia Express 2026. Ce handicap neașteptat au primit Maurice Munteanu și Connie după ce au fost...

Duminica, 27.09.2026, 20:25

Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul...

Miercuri, 23.09.2026, 23:57

Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Miercuri, 23.09.2026, 23:00

Asia Express 2026. Vedetele s-au confruntat la ping pong cu veteranii: Hai să-l luăm pe cel mai...

Miercuri, 23.09.2026, 22:44

Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să convingă localnicii să participe la o ședință...

Miercuri, 23.09.2026, 22:31

Asia Express 2026. Cheloo a avut o reacție savuroasă la una dintre misiuni: Toate doamnele din...

Miercuri, 23.09.2026, 22:00

Asia Express 2026. Echipele au primit misiunea de recrea o rutină Tai Chi! Valerie Lungu a cedat...

Miercuri, 23.09.2026, 21:31