Asia Express 2026. Proba muzicală care stabilește ordinea de plecare spre cursa pentru imunitate

Episodul 13 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 27 septembrie 2026. O ultimă probă spectaculoasă și plină de strategie la finalul zilei. Echipele s-au confruntat într-o misiune artistică cu miză mare, iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut un rol cheie în această etapă, alegând câte un instrument muzical pentru fiecare dintre celelalte echipe. Fiecare pereche a trebuit să pună în scenă un moment artistic folosind instrumentul primit, cu scopul de a-l impresiona pe judecător. Decizia acestuia este extrem de importantă, deoarece stabilește ordinea exactă în care echipele vor pleca a doua zi spre misiunile care vor aduce imunitatea uneia dintre ele.

Duminica, 27.09.2026, 23:30