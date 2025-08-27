(P) De la birou la brunch: idei simple şi chic ca să asortezi cămaşa albă

Cămaşa albă este una dintre cele mai versatile piese pe care le poţi avea în dressing.

O haină clasică fără doar şi poate, cămaşa albă nu dă semne că ar cădea în dizgraţie prea curând, ba dimpotrivă. Aceasta este cel mai probabil o piesă cu adevărat atemporală, care se poate include în zeci, sute de ţinute, indiferent de stilul său inspiraţia purtătorului/creatorului.

Ca să asortezi uşor cămaşa albă şi să te bucuri de outfit-uri reuşite, încearcă variantele de mai jos; îţi vor uşura cu siguranţă alegerea ţinutelor:

Pe post de rochie. Cămaşa albă merge de minune pe post de rochie, cât timp alegi un model suficient de lung pentru a echivala cel puţin o rochie mini. De asemenea, e important să optezi pentru o cămaşă care nu e transparentă, astfel încât să o poţi purta la cât mai multe ocazii. De obicei, piesele transparente se pretează pentru foarte puţine ocazii, cum ar fi mersul la plajă sau petrecerile în club.

Cum poţi obţine un look timeless cu o cămaşă albă pe post de rochie? În sezonul rece, asorteaz-o cu ciocate înalte şi o haină de blană, alături de o poşetă mini, de preferat colorată ori cu inserţii preţioase. Completează outfit-ul c-un ruj Maybelline roşu, dacă vrei un look sexy şi feminin. În sezonul cald, asorteaz-o cu sandale gladiator şi o geantă plic strălucitoare. Un ruj Maybelline corai poate fi accesoriul extra pentru un outfit de vară fresh şi radiant.

Cu jeanşi. Foarte puţine outfit-uri se alcătuiesc la fel de repede precum cel format din jeanşi şi o cămaşă albă. Dacă vrei un look atemporal, pe care să-l porţi în tot felul de contexte, de la date-uri şi până la plimbări în parc sau zile la birou, atunci trebuie să înveţi să asortezi ca la carte jeanşii şi cămaşa albă. Optează pentru o cămaşă albă uşor oversize, din bumbac sau poplin, pe care să o porţi deschisă la primul său primii doi nasturi. Nu uita să calci bine cămaşa înainte de fiecare purtare pentru un look impecabil. La capitolul jeanşi, cauta o pereche cu croi clasic, care să îţi flateze silueta şi-n care să te simţi bine. Jeanşii din denim albastru, negru sau gri, cu croi skinny, straight leg, evazat, boyfriend, mom fit sau bootcut se număra printre cele mai bune achiziţii. Îi vei putea purta sezon după sezon, fără să îţi faci griji că se demodează.

Sau jeanşi scurţi. În sezonul cald, cămaşa albă din bumbac sau poplin, uşor oversize, se va combina de minune nu doar cu blugi lungi, ci şi cu cei scurţi. Alege jeanşi scurţi până la jumătatea coapsei, cu talie înaltă sau medie, în tonuri de alb, albastru sau negru. Poartă cămaşa albă fie în pantaloni, cu o curea cool şi o poşetă crossbody, fie peste jeanşi, cu o poşetă plic şi sandale elegante.

Cu tenişi. Cămaşa albă se poate integra uşor şi-n ţinute sport. Poart-o cu pantaloni casual şi tenişi, ori cu blugi şi tenişi, asta dacă-ţi doreşti un look lejer. Cauta tenişi în nuanţe uşor de asortat, precum alb, roşu, bej, gri sau bleumarin. Ca să obţii un look casual confortabil, alege şi o poşetă crossbody. La capitolul machiaj, mergi pe minimalist c-un astfel de outfit. Foloseşte un strop de rimel, puţin blush cremos, poate un CC creăm şi un ruj Maybelline cremos, în tonuri neutre. Rujurile Maybelline sunt ideale pentru un machiaj rapid, dar rezistent.

Cămaşa albă merită un loc de cinste în dressing-ul tău. Un model dintr-un material de calitate, precum bumbacul sau poplinul, cu croi lejer, se poate purta în orice sezon. Fie că-ţi place să te îmbraci casual, fie că-ţi place să porţi haine elegante sau poate punk ori minimalist, cămaşa albă sigur îţi va fi utilă. Poarta-o ziua, seara, la party sau la birou, iar dacă-ţi doreşti să dai o notă de unicitate ţinutelor cu cămaşa albă, foloseşte accesorii de tot felul, de la broşe la poşete sau bijuterii.