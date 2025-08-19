Antena Căutare
Home Lifestyle (P) Ghid de cumpărături: Ce trebuie să știi înainte să-ți iei o nouă pereche de ochelari de soare

(P) Ghid de cumpărături: Ce trebuie să știi înainte să-ți iei o nouă pereche de ochelari de soare

Ochelarii de soare nu mai sunt de mult doar un accesoriu de vară, ci o combinație între funcționalitate, sănătate oculară și stil personal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 12:07 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 12:08
(P) Ghid de cumpărături: Ce trebuie să știi înainte să-ți iei o nouă pereche de ochelari de soare | freepik.com

Într-o piață saturată de modele, branduri și prețuri variate, alegerea unei noi perechi de ochelari de soare poate fi o provocare. Acest ghid îți oferă informațiile esențiale pentru a face o alegere informată și durabilă, inclusiv ce întrebări să pui în magazin și cum să recunoști calitatea reală.

De ce vrei ochelari de soare? Funcționalitate vs stil

Primul pas este să îți definești nevoia principală. Ai nevoie de protecție pentru condus? Vrei să-ți completezi un look fashion? Sau ai ochi sensibili la lumină? Răspunsul va filtra opțiunile disponibile și te va ajuta să alegi lentilele potrivite.

  • Pentru condus: alege ochelari cu lentile polarizate
  • Pentru sport: mergi pe rame ușoare, ergonomice
  • Pentru fashion: explorează branduri precum ochelari Ray-Ban, pentru design emblematic și calitate premium.
Articolul continuă după reclamă

Protecția UV - criteriul de bază

Un design atrăgător nu valorează nimic fără protecție UV completă. Verifică întotdeauna ca lentilele să aibă protecție 100% împotriva razelor UVA și UVB. Caută mențiunea “UV400” - aceasta blochează toate radiațiile ultraviolete de până la 400 nm.

Întrebare esențială în magazin: „Au aceste lentile protecție UV400?”

Branduri de încredere precum ochelari Cartier sau de la alți producători de top includ această protecție în toate modelele.

Ce sunt lentilele polarizate? Ai nevoie de ele?

Lentilele polarizate reduc strălucirea generată de suprafețe reflectorizante (apă, asfalt, zăpadă). Sunt ideale pentru condus, pescuit, plajă sau sporturi nautice.

Pro:

  • Reduc oboseala ochilor
  • Oferă claritate vizuală
  • Îmbunătățesc contrastul în lumină puternică

Contra:

  • Pot distorsiona ecranele LCD sau dispozitivele digitale

Întrebare esențială: „Aceste lentile sunt polarizate? Pot să le testez?”

Culoarea lentilelor: nuanță sau necesitate?

Fiecare nuanță de lentilă are un efect optic diferit:

  • Gri/negru: oferă percepție naturală a culorilor - versatilă
  • Maro/ambra: crește contrastul, ideală pentru zile înnorate
  • Verde: reduce luminozitatea fără a altera culorile
  • Albastru/roz: pentru estetică - mai puțin funcțională

Întrebare esențială: „Ce tip de nuanță este potrivită pentru stilul meu de viață?”

Materialul lentilelor - sticlă sau plastic?

  • Lentile din sticlă: oferă claritate superioară, sunt mai rezistente la zgârieturi, dar sunt mai grele
  • Lentile din policarbonat/plastic: ușoare, rezistente la impact, dar se pot zgâria mai ușor

Întrebare esențială: „Lentilele sunt din sticlă sau policarbonat?”

Brandurile clasice pot oferi ambele opțiuni, în funcție de model.

Atenție la rame: material, formă și confort

Rama ochelarilor de soare influențează confortul și durabilitatea. Iată principalele tipuri:

  • Metal: elegant, rezistent, dar poate fi greu
  • Acetat: stilat și confortabil, perfect pentru fashion
  • Plastic (TR90): ușor și flexibil, ideal pentru sport

Întrebare esențială: „Din ce material sunt ramele și cum se comportă în timp?”

Cum recunoști o pereche originală de ochelari de soare?

Piața este invadată de produse contrafăcute, în special pentru branduri renumite. Iată cum poți evita capcanele:

  • Verifică detaliile inscripționate pe brațele ramei (model, dimensiuni, cod)
  • Caută eticheta de autenticitate și garanția originală
  • Cumpără din magazine autorizate, nu de la tarabe sau de pe site-uri obscure
  • Analizează detaliile de finisaj: ochelarii de brand nu au imperfecțiuni vizibile

Întrebare esențială: „Acest produs vine cu certificat de autenticitate?”

Ochelari de soare cu și fără dioptrii

Dacă porți deja ochelari de vedere, ai două opțiuni:

  • Ochelari de soare cu lentile corective
  • Clip-on magnetic sau suprapuneri (mai ieftine, dar mai puțin elegante)

Întrebare esențială: „Pot personaliza acești ochelari cu dioptriile mele?”

Stil personal și poziționare socială

Ochelarii de soare pot fi o semnătură stilistică. Brandurile de lux transmit statut, rafinament și exclusivitate. Pe de altă parte, cele clasice combină atemporalitatea cu accesibilitatea premium.

Recomandare: Investește într-o pereche de ochelari de soare care reflectă personalitatea ta și contextul social-profesional în care te afli.

Preț vs valoare: Merită ochelarii scumpi?

Ochelarii de soare de calitate oferă:

  • Protecție oculară reală
  • Claritate și confort vizual
  • Durabilitate (te pot ține ani întregi)
  • Stil și identitate personală

Chiar dacă ochelarii de soare de la branduri renumite sunt mai scumpi, valoarea pe termen lung și protecția oferită justifică investiția.

Întrebare esențială: „Ce garanții am pentru acest produs? Ce servicii postvânzare oferă magazinul?”

Alegerea unei noi perechi de ochelari de soare nu trebuie să fie o decizie impulsivă. Cu informațiile potrivite și întrebările esențiale puse la momentul potrivit, poți face o investiție care să îți protejeze ochii, să îți completeze stilul și să îți reflecte personalitatea.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
(P) Opt sfaturi pentru alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat pentru locuința ta
(P) Opt sfaturi pentru alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat pentru locuința ta
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
(P) Peste 100 de cazuri ransomware: arată datele că firmele românești au nevoie de mai multe investiții în securitate cibernetică?
(P) Peste 100 de cazuri ransomware: arată datele că firmele românești au nevoie de mai multe investiții în...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x