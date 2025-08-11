(P) Până la 60% reducere la echipamente HoReCa. Sărbătorește 15 ani cu Hendi!

În 2010, Hendi România își deschidea oficial porțile, aducând pe piața locală echipamente profesionale de calitate superioară pentru HoReCa. Astăzi, în 2025, marcăm cu mândrie 15 ani de activitate în România – un deceniu și jumătate în care am crescut alături de clienții noștri, am investit în inovație și am contribuit la succesul a mii de afaceri din domeniul ospitalității.

Iar pentru că aniversările trebuie să fie cu adevărat memorabile, am pregătit o campanie specială pe tot parcursul lunii august: peste 1500 de produse cu reducere de până la 60% și o reducere de 5% la alte 2500 de articole din catalog. Este momentul perfect să îți dotezi sau modernizezi bucătăria, fie că ai un restaurant, o cafenea, o cofetărie sau un food truck.

15 ani de excelență în România

Hendi România a început cu o misiune clară: să ofere profesioniștilor din industria alimentației echipamente de calitate, fiabile și inovatoare, care să le ușureze munca și să le crească eficiența. În tot acest timp:

● A adus pe piață gama completă de echipamente și accesorii nealimentare de catering, adaptată atât nevoilor localurilor mari, cât și afacerilor aflate la început de drum.

● A oferit consultanță personalizată, pentru ca fiecare client să poată alege exact produsele potrivite tipului său de afacere.

● A răspuns rapid tendințelor din HoReCa, lansând modele noi, cu tehnologii moderne, gândite să economisească timp, energie și spațiu.

Astăzi, Hendi România este parte integrantă a unei companii internaționale cu o istorie de peste 90 de ani, prezentă cu sedii proprii în Olanda, Austria, Polonia, Marea Britanie, Grecia și România, dar și cu o rețea solidă de comercianți în Germania, Franța și Italia.

Campania aniversară din august – oferte de neratat

De-a lungul anilor, clienții au descoperit că Hendi înseamnă investiții inteligente, produse durabile și suport constant. Campania aniversară din august oferă tuturor șansa de a beneficia de aceste avantaje la prețuri excepționale:

● Până la 60% reducere la 1500 de produse – de la echipamente de gătit și refrigerare, la ustensile de bucătărie și accesorii pentru servire.

● O reducere de 5% la alte 2500 de produse, prin introducerea unui cod aniversar în coșul de cumpărături.

Oferta este valabilă în perioada 1–31 august 2025, în limita stocului disponibil.

Ce produse găsești în campanie

Fiecare bucătărie profesională are propriile nevoi, dar toate au în comun cerința pentru eficiență, calitate și fiabilitate. În această campanie, vei descoperi:

● Echipamente de gătit profesionale – plite cu inducție, cuptoare electrice și cu gaz, friteuze, grătare, salamandre și aparate de gătit sous-vide.

● Aparate pentru băuturi – espressoare, aparate de cafea, dozatoare de băuturi calde, aparate de granita și milkshake-uri.

● Echipamente frigorifice – frigidere, congelatoare, vitrine de expunere și lăzi frigorifice.

● Ustensile și accesorii – tăvi, tigăi, cuțite profesionale, instrumente de măsurare, recipiente GN și multe altele.

● Produse de bufet și servire – recipiente termoizolante, platouri, standuri de prezentare, ustensile pentru catering.

Toate aceste produse sunt proiectate pentru a rezista în condiții de utilizare intensă, respectând cele mai stricte standarde de igienă și siguranță alimentară.

De ce să alegi Hendi

Într-o piață competitivă, alegerea echipamentelor potrivite poate face diferența dintre un serviciu bun și unul excepțional. Hendi aduce mai mult decât produse – aduce parteneriat pe termen lung.

● Experiență internațională – prezentă în peste 10 țări europene, compania a acumulat expertiză în toate segmentele HoReCa.

● Portofoliu complet – de la echipamente de gătit și refrigerare, la soluții pentru prezentare și servire, găsești totul într-un singur loc.

● Inovație constantă – fiecare an aduce produse noi, concepute să răspundă cerințelor moderne de eficiență și sustenabilitate.

● Calitate certificată – materialele premium și procesele de producție atent controlate garantează durabilitatea.

● Suport profesionist – echipa Hendi România oferă consultanță înainte și după achiziție, pentru ca investiția ta să fie 100% potrivită.

Un moment potrivit pentru investiții inteligente

Industria ospitalității trece printr-o perioadă de adaptare și creștere. Clienții sunt tot mai atenți la calitatea serviciilor, iar timpul de răspuns al bucătăriei joacă un rol decisiv. Un echipament performant nu este doar o achiziție – este o investiție în reputația afacerii tale.

Cu reducerile actuale, îți poți permite să faci upgrade la echipamente pe care poate le-ai amânat în trecut. Fie că vrei o plită cu inducție care încălzește instant, fie un cuptor multifuncțional care îți extinde meniul, acum este momentul să le adaugi în bucătăria ta.