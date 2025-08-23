Andreea Tonciu, escapadă de lux în Turcia. Tariful uriaș achitat pentru o singură noapte de cazare

Andreea Tonciu s-a bucurat din plin de viață și nu a făcut economii când a venit vorba de vacanțe. De data aceasta, vedeta a ales Turcia, unde a stat într-un resort de lux.

O cameră la resortul ales de Andreea Tonciu ajunge la 11.000 de lei pentru o singură noapte

Suma pe care a plătit-o pentru o singură noapte de cazare i-a surprins pe mulți dintre fanii săi.

Andreea Tonciu, escapadă de lux în Turcia

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, au ales o vacanță într-un hotel de lux, cu vedere la mare, piscine impresionante și servicii de top. Vedeta a împărtășit primele imagini, în care aparea zâmbitoare, relaxată și încântată de alegerea făcută.

Dacă te întrebi cât costă o astfel de vacanță, prețurile sunt uriașe. O cameră la resortul ales de Andreea Tonciu ajunge la aproximativ 11.000 de lei pentru o singură noapte, iar pentru un apartament de lux, cu piscină privată și servicii premium, tariful poate urca la câteva mii de euro pe noapte.

Pentru Andreea, însă, banii nu sunt o problemă. Vedeta preferă să se bucure de fiecare clipă așa cum își dorește, înconjurată de lux, confort și vacanțe exclusiviste.

Vedeta a primit un bolid de lux la aniversarea de 39 de ani

Andreea Tonciu iubește viața trăită pe picior mare. Acum trei luni, la aniversarea de 39 de ani, a avut parte de o petrecere grandioasă, cu cadouri scumpe, flori spectaculoase și sume impresionante de bani. Surpriza serii a fost un bolid de lux, în valoare de 225.000 de euro.

Într-un interviu pentru „Un show Păcătos” de la Antena Stars, Andreea Tonciu a povestit despre trecut, despre planurile de viitor și despre cadoul extravagant pe care l-a primit. De mult timp își dorea o mașină fabricată în 2025, așa că nu a ezitat să și-o aleagă singură.

„Tanc rusesc! Am primit cadou o mașină neagră, e frumoasă (...) Acum șase zile am cumpărat-o. Eu am ales-o pentruEu am ales-o pentru că mie îmi plac foarte mult aceste mașini. Am mai avut în trecut mașină ca asta, dar am vrut, bineînțeles, 2025. Am luat-o fix din reprezentanță. Ca să cumperi o mașină d-asta, trebuie să aștepți foarte mult cota, dar eu nu am așteptat mult. Am așteptat puțin, 2 luni maxim”, a povestit vedeta, în timp ce prezenta bordul mașinii.

Întrebată cât a costat mașina, Andreea Tonciu nu a negat că prețul ar fi în jur de 200.000 de euro, dar nici nu a confirmat suma. Vedeta s-a rezumat la un răspuns scurt: „Să zicem...”.

„Are foarte multe proprietăți (...) e full option, cum e și proprietara. Chiar mă regăsesc în această mașină și sunt mândră că o conduc. Îmi place enorm de mult. (...) Am trapă, am încălzire în scaune, ventilație, am soft-close, am de toate”, a mai spus Tonciu.

Vedeta adoră bijuteriile pe patru roți

Andreea Tonciu nu este la prima achiziție spectaculoasă în materie de mașini. Cu doar jumătate de an în urmă, aceasta și-a cumpărat un Brabus 900 Rocket, evaluat la aproximativ 700.000 de euro.

„Am luat mașina din reprezentanță. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu.

A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tunning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama de cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină”, povestea ea, în urmă cu șase luni, într-un interviu pentru Cancan.