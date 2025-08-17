De ce sunt forțate hotelurile din Turcia să renunțe la modelul All-inclusive. Ce vor păți românii care aleg să meargă acolo

Hotelurile din Turcia, renumite de ani de zile pentru pachetele all-inclusive care au atras milioane de turiști din întreaga lume, sunt obligate să își regândească strategia.

Românii, printre cei mai fideli clienți ai resorturilor din Antalya, Bodrum sau Kusadasi, vor simți primii schimbarea. Motivul: risipa uriașă de alimente generată de mesele tip bufet.

Pentru majoritatea turiștilor români, vacanța ideală pe litoralul turcesc înseamnă acces nelimitat la mâncare, băuturi și servicii premium. Bufetele pline, mesele îmbelșugate și cocktailurile servite la discreție au transformat Turcia într-o destinație de top pentru familiile și cuplurile din România, potrivit viva.ro.

Însă, în spatele ospitalității generoase se ascunde o problemă majoră: risipa alimentară. Conform Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, anual se aruncă aproximativ 23 de milioane de tone de mâncare, iar cel mai „risipitor” moment al zilei este micul-dejun tip bufet. Datele arată că jumătate din alimentele puse pe mese ajung direct la gunoi, din cauza porțiilor impuse și a obiceiului turiștilor de a-și încărca farfuriile mai mult decât pot consuma.

În fața acestor cifre alarmante, autoritățile turce au decis să intervină. Guvernul a introdus reglementări care obligă hotelurile să renunțe treptat la modelul clasic de bufet, în special la micul-dejun, și să adopte variante mai sustenabile.

Astfel, conceptul de all-inclusive va fi înlocuit treptat cu sistemul „à la carte”, unde fiecare turist va comanda exact ceea ce dorește să mănânce, evitându-se porțiile inutile. În plus, hotelierii nu vor mai fi obligați să pregătească un număr fix de porții pentru fiecare oaspete, ceea ce va reduce considerabil cantitatea de alimente aruncate zilnic.

Pentru românii obișnuiți cu bufetele generoase, schimbarea ar putea fi o mică dezamăgire. Nu vor mai exista mesele interminabile cu zeci de feluri de mâncare disponibile simultan, iar băuturile „fără limită” ar putea fi restrânse. În schimb, experiența culinară va fi mai personalizată, cu preparate gătite la comandă și servite proaspăt.

Pe termen lung, hotelierii speră ca turiștii să aprecieze calitatea în locul cantității și să descopere o nouă dimensiune a ospitalității turcești – una responsabilă și prietenoasă cu mediul.

Românii care își vor rezerva vacanțe în Turcia în următorii ani vor avea parte de o experiență diferită față de ceea ce știau până acum. Dacă all-inclusive-ul a fost cândva sinonim cu abundența și lipsa grijilor, noul model va aduce mai mult control, mai puțină risipă și, probabil, o calitate mai ridicată a preparatelor.