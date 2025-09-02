Antena Căutare
Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată ce ținută impresionantă a avut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 17:37 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 17:37

Mădălina Ghenea a fost din nou prezentă pe covorul roșu. Frumoasa româncă a participat la Festivalul de Film de la Veneția 2025, la premiera peliculei The Smashing Machine, producție în care joacă, printre alții, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader.

Ce rochie spectaculoasă a purtat Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Mădălina Ghenea a întors toate capetele pe covorul roșu. Actrița și modelul român a impresionat cu ținuta sa, dar și cu zâmbetul radiat și grația de care a dat dovadă. Prezența ei elegandă a fost salutată de presa italiană.

Românca a purtat o rochie neagră satinată, cu trenă, care i-a pus în evidență silueta deosebită. În partea decolteului, rochia a avut aplicați aurii, transformând rochia într-o ținută memorabilă.

„Ar putea face o impresie grozavă cu orice cearceaf, chiar și cu o perdea de duș”, a scris presa din Italia despre mode, conform unei surse.

Rochia purtată de vedetă este realizată de Andrea Brocca, designer de modă de la Milano.

Mădălina Ghenea este o prezență constantă la evenimentele de mare anvergură, mai ales în Italia. Aceasta îmbină eleganța, rafinamentul cu spectacolul, demonstrând că este un adevărat etalon în modă.

O altă româncă a uluit pe covorul roșu de la Veneția în acest an. Este vorba de Loredana Salanță, fostă Miss România și câștigătoare a Top Model of The World.

Aceasta a purtat o creație Nour Fathallah.

Nu a fost o premieră pentru Loredana, aceasta a fost prezentă și la ediția de anul trecut.

În acest an, ea a fost invitată de Netflix la premiera filmului Jay Kelly, în care George Clooney joacă alături de Adam Sandler.

