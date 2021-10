MediCOOL, sezon 1, episod 10. Cum putem salva o viață, sfaturi pentru un ten sănătos, despre bullying și beneficiile fizioterapiei

"Aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte!" este doar unul dintre sfaturile importante date mereu de medicul Pautov, gazda MediCOOL, emisiune care poate fi văzută integral și pe Antena PLAY.

Alături de dr. Pautov vor sta, în fiecare săptămână, dr. Alexandru Răzvan Meroiu, medic stomatolog cu o vastă experienţă în estetica dentară, dr. Elena Popa, medic specialist dermato-venerologie şi estetică medicală, dr. Iulia Solomon, medic specialist dermato-venerologie şi dermatologie pediatrică şi Iuliana Dabija, tehnician nutriţionist, psihonutriţionist şi arbitru naţional în cadrul competiţiilor interne de powerlifting.

MediCOOL, sezon 1, episod 10. Cum realizăm manevra Heimlich, cum să avem un ten sănătos și sfaturi despre viață, cu Radu Constantin

În deschiderea episodului 10 al emisiunii MediCOOL de la Antena 1, din 30 octombrie 2021, medicul Pautov l-a invitat în platou la rubrica Hey, info doc pe doctorul Mihai Craiu, medic primar pediatru, Doctor în științe medicale, care a vorbit despre manevra de dezobstrucție a căii aeriene, pe care ar fi bine să o cunoaștem cu toții.

Cei doi medici au arătat cum trebuie procedat în cazul în care cineva din apropierea noastră se îneacă cu un aliment, de exemplu. Manevra Heimlich se realizează prin așezarea pumnului în zona burții și tragerea cu forța înspre noi și se poate face numai cât timp pacientul este conștient.

Principalul scop al manevrelor de "ținere în viață" este salvarea creierului, singurul organ de neraparat și de neînlocuit.

Această manevră este importantă pentru cineva care pleacă în vacanță și trebuie să ofere primul ajutor unei persoane care se îneacă, în special copiii. Doctorul Mihai Craiu, medic primar pediatru și doctor în științe medicale, a arătat exact ce trebuie să faci ca să salvezi viața copilului tău.

Următorul subiect abordat a fost despre tăierea unghiilor de la picioare. Medicul Marius Uscatu, specialist în chirurgia piciorului, a arătat în rubrica Tu decizi! la masa de experimente cum facem acest lucru corect. Unghia încarnată e una dintre problemele frecvente cu care pacienții merg la medicul Uscatu.

"Trebuie să tăiem unghia transversal. Colțurile trebuie să fie în afara degetului. E valabil în special la unghia de la degetul mare", a spus medicul invitat.

La rubrica Cinci, medicul Pautov a oferit cinci sfaturi despre un ten sănătos. Invitată a fost colega lui, medicul Iulia Solomon, care a spus că "somnul de frumusețe nu este cel de la prânz, ci cele 7 - 8 ore de somn recomandate pe noapte". Curățarea tenului este și ea foarte importantă.

Nu uitați nici de cremele de hidratare pentru față, care ar trebui să conțină vitamina A sau vitamina E, iar un alt sfat important este să nu uităm niciodată de protecția solară. Cremele cu protecție solară ar trebui folosite tot timpul anului, nu doar vara, la plajă. Ultimul sfat important este să nu ne mai stresăm atât de tare pentru fiecare imperfecțiune pe care o avem pe ten, pentru că ele sunt normale.

La rubrica A doua șansă, au fost invitați medicul Vlad Gican, specialist ortopedie-traumatologie, împreună cu Levi, care a povestit ce i s-a întâmplat dintr-o neatenție. Era la birou, când a decis să încerce un skanderbeg, cu un pix, împreună cu un coleg. Așa s-a ales cu o fractură de humerus, osul brațului.

La Social COOL, în platoul MediCOOL a venit Radu Constantin, influencer urmărit în online de aproape un milion de oameni.

Radu Constantin: "Eu mă consider mai mult un mesager, să zic așa. Îmi place filosofia asta că pot lăsa lumea un loc mai bun decât este. În România, cel mai mult mă enervează lipsa de răbdare. (...) Și eu am fost așa, mi-am dorit lucruri de azi pe mâine. (...) Lucrurile nu stau așa. Dacă vrei să faci ceva trainic și sănătos, mare, probabil lucrurile vor lua amploare după cel puțin un an".

MediCOOL, sezon 1, episod 10. Despre reflexoterapie, bullying și beneficiile fizioterapiei

În rubrica Se poate altfel, tema a fost reflexoterapia. Raluca Cimpoca, reflexoterapeut, a discutat ce înseamnă acest lucru.

"Principiul reflexoterapiei este, practic, simularea anumitor organe care se reflectă pe talpă, palmă, lobul urechii, iar prin acest masaj stimulăm practic organele aflate în organism. În anumite puncte se simte ca un nisip foarte fin, e clar că zona respectivă poate fi dureroasă (...). Noi eliminăm, practic, stresul. Crește, automat, circulația sangvină", a spus Raluca Cimpoca.

Activitatea psihică se îmbunătățește, ne relaxăm, acestea sunt două dintre beneficiile reflexoterapiei.

La Atelier: Creier, tema a fost bullying-ul, termen tradus la noi printr-o formă de comportament agresiv. Cosmina Noaghea, specialist în psihologie, a dezvoltat subiectul: "E o formă de comportament agresiv prin care o persoană sau un grup de persoane își exprimă diferența de putere și această dorință de a domina prin diverse tipuri de comportament agresiv".

"Bullying-ul presupune un comportament agresiv sistematic, persistent, care se tot repetă. (...) Are un efect negativ asupra victimelor, corelează cu depresia, cu ideile de suicid, chiar cu tentativele, dar efectele negative sunt și asupra celor care practică bullying-ul".

Bullying-ul se poate manifesta atât în grădinițe și școli, dar și mai târziu, la facultate, sau chiar la locul de muncă. Uneori, chiar și membrii familiei pot agresa alți membri din familie și fără să-și dea seama că le fac rău.

La rubrica Ușor de simplu, tema a fost fizioterapia. Invitata rubricii în acest episod a fost Daniela Stanca, kinetoterapeut. Pacienții au fost chiar colegii medicului Pautov, medicii Meroiu, Solomon, Popa, dar și Iuliana Dabija, care și-au prezentat fiecare problemele.

Doctorul a oferit cele mai bune sfaturi pentru cei care au probleme cu coloana vertebrală, dar și exerciții pe care le pot face oriunde atunci când durerea este mai accentuată.

