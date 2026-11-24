Anne Mary a vorbit despre noaptea petrecută alături de Claudio și despre relația dintre ei. Ce a recunoscut concurenta de la Mireasa.

Anne Mary a făcut declarații neașteptate despre Claudio, după ce cei doi au petrecut o noapte împreună. Concurenta de la Mireasa a recunoscut că este încă rănită în orgoliu, dar spune că nu are așteptări de la el. Cei doi au stabilit să participe împreună la activitățile din emisiune, atât timp cât acest lucru este posibil.

Anne Mary, declarații neașteptate despre Claudio după noaptea petrecută împreună

Anne Mary a vorbit despre apropierea dintre ea și Claudio, după seara petrecută împreună. În cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, concurenta a făcut câteva dezvăluiri despre relația lor și a explicat ce se va întâmpla între ei în perioada următoare.

Anne Mary a explicat că ea și Claudio au stabilit de comun acord să desfășoare împreună activitățile din emisiune, atunci când acest lucru va fi posibil. Concurenta spune că se înțeleg bine, însă nu își dorește să aibă așteptări de la el.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta a vorbit și despre seara petrecută împreună și a recunoscut că situația în care se află este, într-o anumită măsură, rezultatul propriilor alegeri.

„Cum am stabilit amândoi, vom face toate activitățile emisiunii împreună, dacă se poate. Nu am nicio problemă cu asta, nu am niciun fel de așteptare de la el, ne înțelegem bine, am petrecut seara împreună și atât se poate. Cum îți așterni, așa dormi. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Am spus că sunt rănită în orgoliu, dar trece până la sfârșitul emisiunii”, a declarat Anne Mary, la „Mireasa – Direct din culise”.

Din declarațiile sale reiese că Anne Mary nu a trecut complet peste situația dintre ea și Claudio. Concurenta a dat de înțeles că este rănită în orgoliu, dar este convinsă că această stare va dispărea până la finalul emisiunii.

Cum a reacționat mama lui Claudio după momentele intime dintre fiul ei și Anne-Mary

Claudio și Anne-Mary au surprins pe toată lumea după ce au decis să se apropie din nou, în ciuda faptului că relația lor părea să fi ajuns la final. Cei doi concurenți de la Mireasa au petrecut noaptea împreună, după petrecerea de sâmbătă, iar imaginile cu ei au fost comentate și în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii.

Mama lui Claudio, doamna Crina, a urmărit imaginile și a mărturisit că nu reușește să înțeleagă ce își dorește, de fapt, fiul ei. Aceasta a amintit că, în urmă cu doar câteva zile, Claudio susținea că nu poate avea sentimente de iubire pentru Anne-Mary, însă ulterior a decis să petreacă noaptea alături de ea: „Dacă tot a făcut ce a făcut, putea continua”, a declarat mama concurentului, în emisiunea Mireasa – Capriciile Iubirii.