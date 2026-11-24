Anastasia de la Mireasa i-a făcut masaj lui Radu, iar gestul nu a trecut neobservat de Alexandra, fosta lui iubită. Ce reacție a avut aceasta și cum a explicat concurenta momentul?

Un moment petrecut în casa Mireasa a atras atenția după ce Anastasia i-a făcut masaj lui Radu. Gestul a fost comentat și de Alexandra, fosta iubită a concurentului, care nu și-a ascuns părerea.

Deși spune că nu s-a supărat, aceasta a recunoscut că momentul i s-a părut ciudat. La rândul ei, Anastasia a explicat cum s-a ajuns la acel moment și a precizat că nu este interesată de Radu din punct de vedere sentimental.

Ce părere are Alexandra după ce Anastasia i-a făcut masaj lui Radu

Alexandra nu și-a ascuns reacția atunci când a fost întrebată despre gestul Anastasiei, acela de a-i face masaj lui Radu. Fosta iubită a concurentului a spus, zâmbind, că nu a fost deloc încântată de ceea ce a văzut.

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„Am o părere proastă, foarte proastă”, a spus Alexandra.

Totuși, aceasta a precizat că nu s-a supărat, deoarece ea și Radu nu mai formează un cuplu. Într-adevăr, a recunoscut că momentul i s-a părut inconfortabil.

„Nu m-am supărat, pentru că odată ce nu mai suntem împreună eu nu pot să... Dar totuși, odată ce ne făcuserăm noi amândoi, după a fost ciudat”, a mai spus Alexandra.

Cum a explicat Anastasia gestul față de Radu

După reacția Alexandrei, Anastasia a oferit propria versiune despre momentul în care i-a făcut masaj lui Radu. Concurenta a povestit că totul s-a întâmplat în living, în timpul unui task.

Potrivit acesteia, îi făcea deja masaj Alexandrei, iar la un moment dat Radu s-a așezat lângă ea și i-a cerut să îi arate cum procedează. Anastasia spune că a fost vorba despre câteva atingeri, nu despre un masaj propriu-zis.

„A fost puțin ciudat. Noi am mers în living pentru task, Alexandra îmi făcea mie deja masaj, s-a pus în partea dreaptă și mi-a zis la un moment dat să îi arăt cum fac, și i-am arătat. Au fost 3-4 atingeri și atât. Nu a fost un masaj cum fac la fete”, a explicat Anastasia.

Totodată, concurenta a ținut să precizeze că nu are intenții romantice față de Radu și nici față de un alt băiat din casă. Aceasta spune că este dispusă să comunice cu toți concurenții, însă nu își dorește în prezent o relație.

„Nu mă interesează Radu. Nu mă interesează nimeni din casă la momentul actual, pentru o relație, dar pentru comunicare, sunt dispusă să comunic cu toată lumea din casă, dar atât”, a mai declarat Anastasia.

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