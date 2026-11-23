Anne-Mary a fost criticată de Beleuț în emisiunea Mireasa. Concurentul a avut o reacție tranșantă și a spus cum ar trebui să fie tratată aceasta de acum înainte.

Discuțiile despre Anne-Mary au continuat în casa Mireasa, iar Beleuț nu și-a ascuns nemulțumirea față de comportamentul tinerei. Acesta a făcut o serie de comentarii dure la adresa ei și a spus că nu este de acord ca ceilalți concurenți să îi accepte toate atitudinile.

Anne-Mary, criticată dur de Beleuț la Mireasa. Replica tranșantă

Anne-Mary a ajuns din nou în centrul unei discuții tensionate în casa Mireasa. În ediția de vineri, 20 noiembrie, Beleuț a avut câteva remarci dure la adresa tinerei și a spus clar că nu este de acord cu atitudinea acesteia.

Concurentul a susținut că ceilalți nu ar trebui să fie afectați de starea ei și nici să îi accepte comportamentul. Mai mult, atunci când a fost întrebat cum ar trebui să procedeze în continuare, Beleuț a spus că soluția este să o trateze cu indiferență.

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Beleuț, deranjat de atitudinea lui Anne-Mary la Mireasa

Subiectul Anne-Mary a fost adus în discuție în cadrul ediției de vineri a emisiunii Mireasa. Discuția a pornit de la starea tinerei și de la momentele mai dificile prin care aceasta a trecut în competiție.

Beleuț nu a părut însă dispus să îi treacă cu vederea comportamentul. Acesta a spus că simpla privire a lui Anne-Mary le poate aminti celorlalți de momentele triste din emisiune.

Concurentul a avut un discurs tranșant și nu și-a ascuns nemulțumirea.

„Dacă vă uitați la chipul ei, vă aduceți aminte de toate momentele triste din emisiune. O fi tristă, dar nu trebuie să ne indispună pe toți acum sau să îi acceptăm ifosele. Punct și am încheiat subiectul”, a spus Beleuț.

Ce a spus Beleuț despre felul în care ar trebui tratată Anne-Mary

Discuția a continuat, iar prezentatoarea Raluca Preda a intervenit cu o sugestie. Aceasta a spus că există două variante: fie ceilalți concurenți încearcă să empatizeze cu Anne-Mary, fie aleg să o trateze cu indiferență.

Beleuț nu a stat prea mult pe gânduri și și-a exprimat imediat alegerea.

„O tratăm cu indiferență”, a răspuns Beleuț.

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