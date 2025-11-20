Mireasa sezonul 12, 20 noiembrie 2025. Alexandru, deranjat de discuțiile Iolandei cu Doamna Liliana: „Ai găsit cu cine”

Ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Iolanda i-a povestit lui Alexandru cu cine mai stă la discuții prin casă, însă menționarea Doamnei Liliana nu i-a picat deloc bine: „Ai găsit cu cine. Cu cea care a zis că nu ne vede într-o relație”, a reacționat el deranjat. Pentru a evita tensiuni mai mari, cei trei s-au așezat la masa lămuririlor, încercând să clarifice situația.

Joi, 20.11.2025, 15:40