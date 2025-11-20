Mireasa sezonul 12, 20 noiembrie 2025. Diana, susținută de fete după dezvăluirile lui Sorin! Sorin: „Nu am nicio scuză”

Antena Căutare
Ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Diana a trecut prin momente dificile, însă colegii i-au fost alături cu sfaturi, încurajări și multă susținere pentru a depăși situația creată cu Sorin. La rândul său, Sorin recunoaște deschis că nu are nicio scuză pentru cele dezvăluite și admite că a rănit-o pe Diana, asumându-și responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat.
Joi, 20.11.2025, 15:19
