Mireasa sezonul 12, 20 noiembrie 2025. Diana, susținută de fete după dezvăluirile lui Sorin! Sorin: „Nu am nicio scuză”

Ediția din 20 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Diana a trecut prin momente dificile, însă colegii i-au fost alături cu sfaturi, încurajări și multă susținere pentru a depăși situația creată cu Sorin. La rândul său, Sorin recunoaște deschis că nu are nicio scuză pentru cele dezvăluite și admite că a rănit-o pe Diana, asumându-și responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat.

Joi, 20.11.2025, 15:19