Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Diana, deranjată că Sorin nu o susține în conflictul cu Ștefania: „Ești puțin cam rea”

Ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Task-ul Scaunelor Muzicale a lăsat urme adânci în casă, după ce Denisa a fost nemulțumită de cei anunțați câștigători. Între ea, Diana și Șefania s-a iscat un conflict, iar fetele nu au reușit să se împace. Sorin a discutat cu Diana și i-a atras atenția asupra atitudinii: „Mi se pare că ești puțin cam rea”, i-a spus acesta.

Luni, 20.10.2025, 14:22