Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Diana, deranjată că Sorin nu o susține în conflictul cu Ștefania: „Ești puțin cam rea”
Logo show

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Diana, deranjată că Sorin nu o susține în conflictul cu Ștefania: „Ești puțin cam rea”

Ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Task-ul Scaunelor Muzicale a lăsat urme adânci în casă, după ce Denisa a fost nemulțumită de cei anunțați câștigători. Între ea, Diana și Șefania s-a iscat un conflict, iar fetele nu au reușit să se împace. Sorin a discutat cu Diana și i-a atras atenția asupra atitudinii: „Mi se pare că ești puțin cam rea”, i-a spus acesta.
Luni, 20.10.2025, 14:22
x
Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Liviu și Ștefania, o nouă discuție despre ceea ce simt

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Liviu și Ștefania, o nouă discuție despre ceea ce simt

Logo show Luni, 20.10.2025, 15:55 Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Lavinia și Adin s-au sărutat la petrecere: „Nu formăm din nou un cuplu”

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Lavinia și Adin s-au sărutat la petrecere: „Nu formăm din nou un cuplu”

Logo show Luni, 20.10.2025, 15:27 Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Familia lui Sorin a venit în vizită! Ce au spus lui și Dianei

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Familia lui Sorin a venit în vizită! Ce au spus lui și Dianei

Logo show Luni, 20.10.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Diana l-a votat pe Sorin pentru eliminare! Reacția tânărului

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Diana l-a votat pe Sorin pentru eliminare! Reacția tânărului

Logo show Luni, 20.10.2025, 15:04 Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Denisa și Diana, discuții despre Ștefania

Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Denisa și Diana, discuții despre Ștefania

Logo show Luni, 20.10.2025, 14:39 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Adina Moraru: Taurii au o criză de scop

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Adina Moraru: Taurii au o criză de scop

Logo show Luni, 20.10.2025, 11:28 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Shot-uri sănătoase pentru energie și imunitate! Idei simple pentru fiecare zi

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Shot-uri sănătoase pentru energie și imunitate! Idei simple pentru fiecare zi

Logo show Luni, 20.10.2025, 11:03 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Ramona Chirilă

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Ramona Chirilă

Logo show Luni, 20.10.2025, 10:48 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Liliana Țicu

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Liliana Țicu

Logo show Luni, 20.10.2025, 10:06 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Cum să formezi spiritul antreprenorial al celui mic încă din copilărie

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Cum să formezi spiritul antreprenorial al celui mic încă din copilărie

Logo show Luni, 20.10.2025, 10:02 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Alimente bogate în vitamine pe care să le consumi toamna

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Alimente bogate în vitamine pe care să le consumi toamna

Logo show Luni, 20.10.2025, 09:44 Super Neatza, 20 octombrie 2025. Cum poți gestiona cheltuielile invizibile care slăbesc bugetul

Super Neatza, 20 octombrie 2025. Cum poți gestiona cheltuielile invizibile care slăbesc bugetul

Logo show Luni, 20.10.2025, 09:11
x