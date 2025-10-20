Mireasa sezonul 12, 20 octombrie 2025. Familia lui Sorin a venit în vizită! Ce au spus lui și Dianei

Ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Vizită plină de emoție pentru Sorin, care și-a revăzut familia după mult timp! Părinții au vrut să stea de vorbă și cu Diana, iar momentul a fost unul care l-a atins profund pe tânăr. „Mi-a plăcut când am văzut-o discutând cu mama”, i-a mărturisit Sorin lui Ionuț. Iată ce sfaturi au primit cei doi și cum a decurs întâlnirea!

Luni, 20.10.2025, 15:18