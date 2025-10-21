Mireasa sezonul 12, 21 octombrie 2025. Gabriela și Cosmin, discuție după scurta lor cunoaștere: „Nu e persoana potrivită”

Antena Căutare
Ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După o scurtă perioadă de cunoaștere, între Gabriela și Cosmin lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Bunica Virginia a intervenit și i-a invitat la masă pentru a clarifica situația dintre ei. Cosmin a declarat că nu simte să mai facă pași către concurentă: „Nu e persoana potrivită”, adăuga în live.
Marti, 21.10.2025, 15:30
