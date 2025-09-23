Mireasa sezonul 12, 23 septembrie 2025. Diana s-a simțit pusă la zid în urma conflictului cu Kiprianos: „Se simte o presiune”

Antena Căutare
Ediția din 23 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Kiprianos și Diana au avut un date în jacuzzi, dar totul a mers pe dos, iar concurentei nu i-a picat deloc bine ce s-a întâmplat. Emily a îndemnat-o pe Diana să pună bariere în interacțiunile cu Sorin, fiind de părere că niciun băiat nu se va îndrepta către ea, din cauza interacțiunilor cu el.
Marti, 23.09.2025, 14:17
