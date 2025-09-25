Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Cristian, nemulțumit că Liviu l-a eliminat de la Task-ul Cătușelor: „M-a deranjat justificarea”
Logo show

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Cristian, nemulțumit că Liviu l-a eliminat de la Task-ul Cătușelor: „M-a deranjat justificarea”

Ediția din 25 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. AdrenaLINIA a sunat în timpul task-ului Cătușelor, iar Liviu a putut elimina o pereche pe loc. Decizia de a îi alege pe Alexandra și Cristian a stârnit tensiuni. Concurentul eliminat nu a fost deranjat de decizie în sine, ci de justificare. Deși au încercat să aplaneze conflictul, acesta a continuat pentru o bună perioadă de timp.
Joi, 25.09.2025, 14:16
x
Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Alexandra a primit o scrisoare din partea familiei: „Mi s-a luat o piatră de pe inimă!”

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Alexandra a primit o scrisoare din partea familiei: „Mi s-a luat o piatră de pe inimă!”

Logo show Joi, 25.09.2025, 15:23 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Băieții cred că Kiprianos își dorește să fie în centrul atenției!

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Băieții cred că Kiprianos își dorește să fie în centrul atenției!

Logo show Joi, 25.09.2025, 15:07 Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Diana, pusă în dificultate de AdrenaLinia! Ce decizie a trebuit să ia

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Diana, pusă în dificultate de AdrenaLinia! Ce decizie a trebuit să ia

Logo show Joi, 25.09.2025, 14:28 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Perseil

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Elena Perseil

Logo show Joi, 25.09.2025, 12:22 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Importanța consumului de fibre! Cum să atingi necesarul zilnic

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Importanța consumului de fibre! Cum să atingi necesarul zilnic

Logo show Joi, 25.09.2025, 11:33 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Show-ul de magie al lui Robert Tudor a stârnit hohote de râs în platou: „Cum ai făcut, mă?!”

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Show-ul de magie al lui Robert Tudor a stârnit hohote de râs în platou: „Cum ai făcut, mă?!”

Logo show Joi, 25.09.2025, 10:58 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Oana Mălăescu

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Oana Mălăescu

Logo show Joi, 25.09.2025, 10:33 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Cum să alegi plantele potrivite pentru a decora casa

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Cum să alegi plantele potrivite pentru a decora casa

Logo show Joi, 25.09.2025, 10:26 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Cele mai solicitate intervenții estetice ale anului la nivelul feței

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Cele mai solicitate intervenții estetice ale anului la nivelul feței

Logo show Joi, 25.09.2025, 10:06 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Rețete de smoothie-uri sănătoase pentru mai multă energie

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Rețete de smoothie-uri sănătoase pentru mai multă energie

Logo show Joi, 25.09.2025, 09:34 Super Neatza, 25 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele primesc un val de inspirație creativă

Super Neatza, 25 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele primesc un val de inspirație creativă

Logo show Joi, 25.09.2025, 08:38 Super Neatza, 25 septembrie 2025. La mulți ani, Amelia!

Super Neatza, 25 septembrie 2025. La mulți ani, Amelia!

Logo show Joi, 25.09.2025, 08:33
x