Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Cristian, nemulțumit că Liviu l-a eliminat de la Task-ul Cătușelor: „M-a deranjat justificarea”

Ediția din 25 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. AdrenaLINIA a sunat în timpul task-ului Cătușelor, iar Liviu a putut elimina o pereche pe loc. Decizia de a îi alege pe Alexandra și Cristian a stârnit tensiuni. Concurentul eliminat nu a fost deranjat de decizie în sine, ci de justificare. Deși au încercat să aplaneze conflictul, acesta a continuat pentru o bună perioadă de timp.

Joi, 25.09.2025, 14:16