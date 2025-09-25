Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Diana, pusă în dificultate de AdrenaLinia! Ce decizie a trebuit să ia

Ediția din 25 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. AdrenaLinia a sunat chiar la finalul ediției anterioare, anunțând-o pe Diana că are de luat o decizie importantă, fără să se consulte cu altcineva. Concurenta a trebuit să aleagă două cupluri participante la Task-ul Cătușelor, pe care să le elimine și să piardă șansa la premiu. Loredana-Liviu, respectiv Kiprianos-Loredana au fost alegerile sale.

Joi, 25.09.2025, 14:28