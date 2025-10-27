Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. De ce a fost geloasă Denisa la petrecere

Ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sâmbătă seara, Denisa era măcinată de unele gânduri, dar nu le exprima.

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Alex și Florina, din ce în ce mai apropiați

Luni, 27.10.2025, 16:58

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Adin și Lavinia, mai apropiați ca niciodată după...

Luni, 27.10.2025, 16:54

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Loredana și Cosmin sunt într-o cunoaștere

Luni, 27.10.2025, 16:23

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Cine a venit în vizită la Ionuț și de ce Nicoleta a...

Luni, 27.10.2025, 16:00

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Motivul pentru care s-au dat cele mai mari amenzi de...

Luni, 27.10.2025, 15:31

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Diana a plâns după reproșurile aduse de Sorin

Luni, 27.10.2025, 15:22

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Liviu către Emily: Vrei dormi cu mine în seara asta?

Luni, 27.10.2025, 15:04

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Liviu vrea să se distanțeze de Ștefania: Nu pot

Luni, 27.10.2025, 14:30

Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Diana și Ștefania, noi contre

Luni, 27.10.2025, 14:22

Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Virgil și Gabriela părăsesc competiția

Vineri, 24.10.2025, 17:03

Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Ce discuții a avut Virgil cu Ale, dar și Cosmin cu Loredana

Vineri, 24.10.2025, 16:38

Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Denisa și Cristian, ședință foto în afara casei Mireasa

Vineri, 24.10.2025, 16:34