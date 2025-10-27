Antena
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. De ce a fost geloasă Denisa la petrecere
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. De ce a fost geloasă Denisa la petrecere
Ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sâmbătă seara, Denisa era măcinată de unele gânduri, dar nu le exprima.
Luni, 27.10.2025, 16:42
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Alex și Florina, din ce în ce mai apropiați
Luni, 27.10.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Adin și Lavinia, mai apropiați ca niciodată după...
Luni, 27.10.2025, 16:54
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Loredana și Cosmin sunt într-o cunoaștere
Luni, 27.10.2025, 16:23
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Cine a venit în vizită la Ionuț și de ce Nicoleta a...
Luni, 27.10.2025, 16:00
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Motivul pentru care s-au dat cele mai mari amenzi de...
Luni, 27.10.2025, 15:31
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Diana a plâns după reproșurile aduse de Sorin
Luni, 27.10.2025, 15:22
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Liviu către Emily: Vrei dormi cu mine în seara asta?
Luni, 27.10.2025, 15:04
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Liviu vrea să se distanțeze de Ștefania: Nu pot
Luni, 27.10.2025, 14:30
Mireasa sezonul 12, 27 octombrie 2025. Diana și Ștefania, noi contre
Luni, 27.10.2025, 14:22
Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Virgil și Gabriela părăsesc competiția
Vineri, 24.10.2025, 17:03
Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Ce discuții a avut Virgil cu Ale, dar și Cosmin cu Loredana
Vineri, 24.10.2025, 16:38
Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Denisa și Cristian, ședință foto în afara casei Mireasa
Vineri, 24.10.2025, 16:34
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Belghiru
Marti, 28.10.2025, 10:27
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Eugenia Puchi
Marti, 28.10.2025, 10:14
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Cum arată un somn normal pentru câini şi pisici
Marti, 28.10.2025, 10:10
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job
Marti, 28.10.2025, 10:02
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Ce mâncăm ca să ne îmbunătățim starea de bine
Marti, 28.10.2025, 09:21
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Sfaturi pentru utilizarea responsabilă a trotinetelor ca alternativă de transport urban
Marti, 28.10.2025, 09:01
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de discuții în contradictoriu!
Marti, 28.10.2025, 08:46
Super Neatza, 28 octombrie 2025. La mulți ani, Alina!
Marti, 28.10.2025, 08:44
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 18 grade
Marti, 28.10.2025, 08:27
Asia Express, 27 octombrie 2025. Cât de bine îți cunoști partenerul din Asia Express? Răspunsurile amuzante ale concurenților
Luni, 27.10.2025, 23:30
Asia Express, 27 octombrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit biletele către Coreea de Sud
Luni, 27.10.2025, 22:45
Asia Express, 27 octombrie 2025. Concurenții au avut de construit castelul de nisip perfect! Emil Rengle distruge munca lui Alejandro
Luni, 27.10.2025, 22:30
Ultimele știri
Trending
10:37
(P) Cum va fi vremea până pe 20 noiembrie 2025. Estimările meteo pentru următoarele 4 săptămâni
10:27
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diana Belghiru
10:14
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Concursul ”Dă-te mare, cu zacusca din dotare!”. Cum s-a descurcat Eugenia Puchi
10:10
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Cum arată un somn normal pentru câini şi pisici
10:02
Super Neatza, 28 octombrie 2025. Reguli pentru o relație sănătoasă cu Inteligența Artificială la job
10:00
Mireasa, sezon 10. Fiul Ionelei și al lui Robert Aiftincăi a fost botezat. Primele imagini cu chipul micuțului David Noah
1
Cum și-a sărbătorit Gabriela Cristea ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 51 de ani. Unde a plecat
2
Flavia Mihășan își mai dorește un copil. Cum a reacționat iubitul ei, Andrei Ciobanu. "Scuze, am o întrebare legată de..."
3
Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
4
Mașinile lui Felix Baumgartner au fost scoase la vânzare. Cât costă bolizii de lux
5
Cum arată casa lui Dani Oțil din Corbeanca. Matinalul de la Neatza locuiește acolo de mai bine de 14 ani
6
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
