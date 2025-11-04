Mireasa sezonul 12, 4 noiembrie 2025. Cosmin, copleșit de faptul că are sentimente pentru Ale și este amic cu Virgil: „Mă simt prost!”

Ediția din 4 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. La petrecerea din weekend, Loredana a încheiat cunoașterea cu Cosmin, pe motiv că observat cât de implicat este în conversațiile cu Ale. Concurentul a confirmat că, într-adevăr, simte ceva pentru Ale, dar că a preferat să țină pentru el din cauza situației neîncheiate dintre Ale și Virgil, fostul concurent: „Mă simt prost”, a declarat.

Marti, 04.11.2025, 15:02