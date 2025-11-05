Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ale și Cosmin au vorbit cu Virgil: „Mi se pare că vă potriviți!”

Ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Ale și Cosmin au putut vorbi cu Virgil, iar discuția scoate la iveală adevăruri incomode. În timp ce Virgil le spune că li se pare un cuplu potrivit, Ale îl ironizează cu o replică tăioasă: „Ți-ai da și inima din piept pentru el.” Tot ea mărturisește că nu-l vede pe Virgil ca pe un bărbat care știe ce-și dorește cu adevărat.

Miercuri, 05.11.2025, 15:25