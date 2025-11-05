Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Diana a izbucnit în lacrimi după scrisoarea familiei lui Sorin! Doamna Nelly i-a transmis un mesaj
Ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sorin primește o scrisoare din partea familiei, iar conținutul ei lovește puternic: aceasta nu le susține relația. Emoțiile devin copleșitoare, iar Diana izbucnește în plâns. Mama ei, doamna Nelly, intră prin legătură telefonică și încearcă s-o încurajeze să meargă mai departe fără Sorin.
Miercuri, 05.11.2025, 14:47