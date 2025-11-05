Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda: „Ești cam prea glumeț uneori”
Logo show

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda: „Ești cam prea glumeț uneori”

Ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Un gest aparent nevinovat făcut de Alex către Iolanda a stârnit reacția Florinei, care i-a spus direct că nu își dorește să-l vadă atingând alte fete cât timp sunt într-o relație. Ea i-a atras atenția că este uneori prea glumeț, iar momentul a dus la o discuție serioasă între cei doi, încercând să clarifice limitele și respectul în cuplu.
Miercuri, 05.11.2025, 15:43
x
Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ale și Cosmin au vorbit cu Virgil: „Mi se pare că vă potriviți!”

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Ale și Cosmin au vorbit cu Virgil: „Mi se pare că vă potriviți!”

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 15:25 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Liviu și Emily, despărțire cu lacrimi și un prim sărut

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Liviu și Emily, despărțire cu lacrimi și un prim sărut

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 15:11 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Diana a izbucnit în lacrimi după scrisoarea familiei lui Sorin! Doamna Nelly i-a transmis un mesaj

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Diana a izbucnit în lacrimi după scrisoarea familiei lui Sorin! Doamna Nelly i-a transmis un mesaj

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 14:47 Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Curățenia Ștefaniei în miez de noapte, subiect de ceartă în casa fetelor

Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Curățenia Ștefaniei în miez de noapte, subiect de ceartă în casa fetelor

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 14:25 Ghidul tău de Black Friday în 2025

Ghidul tău de Black Friday în 2025

Miercuri, 05.11.2025, 13:00 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diandra Ștefania Lalu

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Diandra Ștefania Lalu

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 10:56 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, despre experiența din cadrul reality show-ului Asia Express

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, despre experiența din cadrul reality show-ului Asia Express

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 10:54 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cele mai frumoase pisici din rasa Maine Coon din România

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cele mai frumoase pisici din rasa Maine Coon din România

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 10:35 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum îi învățăm pe copii despre legi

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum îi învățăm pe copii despre legi

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 10:30 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Secretele conservării alimentelor. Cum păstrăm hrana sănătoasă

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Secretele conservării alimentelor. Cum păstrăm hrana sănătoasă

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 09:56 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Trucuri simple pentru a reduce perioada creditului și dobânda

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Trucuri simple pentru a reduce perioada creditului și dobânda

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 09:53 Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum reacționăm corect când credem că am înghițit ceva periculos

Super Neatza, 5 noiembrie 2025. Cum reacționăm corect când credem că am înghițit ceva periculos

Logo show Miercuri, 05.11.2025, 09:22
x