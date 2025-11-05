Mireasa sezonul 12, 5 noiembrie 2025. Florina, deranjată de gestul lui Alex față de Iolanda: „Ești cam prea glumeț uneori”

Ediția din 5 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Un gest aparent nevinovat făcut de Alex către Iolanda a stârnit reacția Florinei, care i-a spus direct că nu își dorește să-l vadă atingând alte fete cât timp sunt într-o relație. Ea i-a atras atenția că este uneori prea glumeț, iar momentul a dus la o discuție serioasă între cei doi, încercând să clarifice limitele și respectul în cuplu.

Miercuri, 05.11.2025, 15:43