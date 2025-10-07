Mireasa sezonul 12, 7 octombrie 2025. Adin a aflat că Liviu o place pe Lavinia! Ce părere are?

Ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Adin a aflat și el despre discuțiile dintre Liviu și Lavinia și era ușor confuz! Lavinia și Liviu s-au consolat reciproc după emisia live de luni și au petrecut tot mai mult timp împreună. Cei doi au fost foarte apropiați și au avut un schimb de replici care putea lăsa de înțeles că cei doi și-ar dori mai mult decât doar o prietenie.

