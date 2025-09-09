Mireasa sezonul 12, 9 septembrie 2025. Alexandra ia atitudine și îi cere lui Virgil să o evite

Ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Alexandra a decis să ia atitudine în jocul dintre ea și Virgil. Concurenta i-a spus deschis că simte cum el se uită la ea cu drag, iar alteori chiar insistent, căutându-i privirea. Pentru a-și păstra echilibrul și a se detașa emoțional, Alexandra îl roagă să nu mai procedeze astfel și își dorește să fie evitată pentru o perioadă. Virgil recunoaște atracția: „Ca fată e fix ce am nevoie, dar nu poate fi mai mult din partea mea.”

