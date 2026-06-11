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Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție

Ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Alexandru se gândea aseară la parcursul lui cu Giulia din casa Mireasa.
Joi, 11.06.2026, 15:44
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Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:25 Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:15 Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

Logo show Joi, 11.06.2026, 16:04 Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 11.06.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Logo show Joi, 11.06.2026, 15:41 Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Logo show Joi, 11.06.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Logo show Joi, 11.06.2026, 14:43 Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Logo show Joi, 11.06.2026, 14:34 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Raluca Tudor

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Raluca Tudor

Logo show Joi, 11.06.2026, 12:14 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”: Mariana Bîrsilă, candidata zilei

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”: Mariana Bîrsilă, candidata zilei

Logo show Joi, 11.06.2026, 11:24 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a venit cu cele mai tari numere de magie: Sunt cu teleportare!

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a venit cu cele mai tari numere de magie: Sunt cu teleportare!

Logo show Joi, 11.06.2026, 10:54
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