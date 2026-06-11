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Mireasa
Momente
Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție
Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție
Ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Alexandru se gândea aseară la parcursul lui cu Giulia din casa Mireasa.
Joi, 11.06.2026, 15:44
Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi...
Joi, 11.06.2026, 16:04
Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii
Joi, 11.06.2026, 15:50
Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!
Joi, 11.06.2026, 15:41
Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis
Joi, 11.06.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați
Joi, 11.06.2026, 14:43
Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei
Joi, 11.06.2026, 14:34
Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi
Miercuri, 10.06.2026, 16:23
Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!
Miercuri, 10.06.2026, 15:55
Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea
Miercuri, 10.06.2026, 15:42
Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală
Miercuri, 10.06.2026, 15:30
Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor
Miercuri, 10.06.2026, 14:27
Mireasa, sezonul 13. Discuții în cuplul Ema - Alan! Au început să apară divergențe
Miercuri, 10.06.2026, 14:16
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Joi, 11.06.2026, 17:15
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Joi, 11.06.2026, 17:00
Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”
Joi, 11.06.2026, 16:04
Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii
Joi, 11.06.2026, 15:50
Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!
Joi, 11.06.2026, 15:41
Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis
Joi, 11.06.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați
Joi, 11.06.2026, 14:43
Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei
Joi, 11.06.2026, 14:34
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