Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție

Ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Alexandru se gândea aseară la parcursul lui cu Giulia din casa Mireasa.

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi...

Joi, 11.06.2026, 16:04

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Joi, 11.06.2026, 15:50

Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Joi, 11.06.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Joi, 11.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Joi, 11.06.2026, 14:43

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Joi, 11.06.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Miercuri, 10.06.2026, 16:23

Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Miercuri, 10.06.2026, 15:55

Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea

Miercuri, 10.06.2026, 15:42

Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală

Miercuri, 10.06.2026, 15:30

Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor

Miercuri, 10.06.2026, 14:27

Mireasa, sezonul 13. Discuții în cuplul Ema - Alan! Au început să apară divergențe

Miercuri, 10.06.2026, 14:16