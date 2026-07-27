Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja de nudiști

Descoperă ce reacție au avut Victor Slav și Selina atunci când au ajuns pe plaja de nudiști din Vama Veche, în timpul unei misiuni pentru Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2.

În ediția 4 din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, Nea Marin a pus din nou vedetele la treabă. De data aceasta, sub „biciul” acestuia au fost Iulia Albu, Marian Capet, Selina și Victor Slav.

Descoperă ce reacție au avut aceștia din urmă, atunci când au ajuns pe celebra plajă de nudiști din Vama Veche.

Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja de nudiști din Vama Veche, în ediția 4 din data de 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2

După ce au avut parte de o trezire matinală, Nea Marin i-a împărțit pe toți în două echipe. Astfel, prima echipă, cea roșie, a fost formată din Iulia Albu, Marian Capet, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, în timp ce echipa galbenă a fost formată din Rikito Watanabe, Sonny Medini, Selina și Victor Slav. Unii s-au bucurat, în timp ce alții nu și-au putut ascunde dezamăgirea.

„Anul trecut, noi am concurat împotriva lui Capet și mie Capet mi s-a părut unul dintre cei mai aprigi concurenți. Era pregătit, făcea de toate. Iar pe Iulia o știam bună pe detalii făcute cu mâna, pe dibăcie”, a zis Andrei Ștefănescu, încântat de echipa sa.

A urmat apoi provocarea pregătită de Nea Marin, chiar pe plaja din Vama Veche: „Toți am fost cândva copii și când eram copii am construit câte un castel. Aveți aici un castel model, proba de astăzi constă în realizarea unuia similar. Cine îl face la fel, acela va fi câștigător. Ca să construiți acel castel, eu v-am pus la fiecare câte o lopățică și o greblă. Aveți nevoie de multe lucruri și ca să le aduceți noi vă dăm niște indicii. Aveți patru locații unde veți găsi tot ce vă trebuie ca să găsiți castelul. Cei care rămân aici nu sunt legați, dar cei care pleacă vor fi legați. Cei care rămâneți trebuie să construiți castelul. Vreau să vă faceți strategiile”.

Astfel, la construit au rămas Rikito Watanabe și Sonny Medini respectiv Iulia Albu și Liviu Vârciu, în timp ce în misiune după indicii și obiecte au plecat Andrei Ștefănescu și Marian Capet și respectiv Selina și Victor Slav.

Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat de treabă, căci nimeni nu a vrut să piardă. Nu mică a fost surpriza trăită de Selina și de Victor Slav atunci când au ajuns, în drum spre Cherhanaua din Vama Veche, în dreptul plajei de nudiști.

„Tu vezi ce e în dreapta?! Am nimerit fix la nudiști, aici! Ce am greșit ca să mi se întâmple mie treburile astea. Tu ai văzut cum se uitau toți? Și cum s-au întors toți, cu toate cele, spre noi?! Doamne, groaznic! Trebuie să îmi revin puțin și să beau puțină apă!”, a fost reacția sinceră avută de Selina, după „priveliștea” neașteptată.

Apoi, vedetele și-au continuat drumul și și-au văzut de treabă, totul sub privirile curioase și extrem de amuzate ale turiștilor din Vama Veche.

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