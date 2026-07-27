Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja de nudiști

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 27 iulie 2026. Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja de nudiști

Descoperă ce reacție au avut Victor Slav și Selina atunci când au ajuns pe plaja de nudiști din Vama Veche, în timpul unei misiuni pentru Nea Marin, la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 20:45 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 21:00
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ediția 4 din 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, Nea Marin a pus din nou vedetele la treabă. De data aceasta, sub „biciul” acestuia au fost Iulia Albu, Marian Capet, Selina și Victor Slav.

Descoperă ce reacție au avut aceștia din urmă, atunci când au ajuns pe celebra plajă de nudiști din Vama Veche.

Ce reacție au avut Victor Slav și Selina, odată ajunși pe plaja de nudiști din Vama Veche, în ediția 4 din data de 27 iulie 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2

După ce au avut parte de o trezire matinală, Nea Marin i-a împărțit pe toți în două echipe. Astfel, prima echipă, cea roșie, a fost formată din Iulia Albu, Marian Capet, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, în timp ce echipa galbenă a fost formată din Rikito Watanabe, Sonny Medini, Selina și Victor Slav. Unii s-au bucurat, în timp ce alții nu și-au putut ascunde dezamăgirea.

„Anul trecut, noi am concurat împotriva lui Capet și mie Capet mi s-a părut unul dintre cei mai aprigi concurenți. Era pregătit, făcea de toate. Iar pe Iulia o știam bună pe detalii făcute cu mâna, pe dibăcie”, a zis Andrei Ștefănescu, încântat de echipa sa.

A urmat apoi provocarea pregătită de Nea Marin, chiar pe plaja din Vama Veche: „Toți am fost cândva copii și când eram copii am construit câte un castel. Aveți aici un castel model, proba de astăzi constă în realizarea unuia similar. Cine îl face la fel, acela va fi câștigător. Ca să construiți acel castel, eu v-am pus la fiecare câte o lopățică și o greblă. Aveți nevoie de multe lucruri și ca să le aduceți noi vă dăm niște indicii. Aveți patru locații unde veți găsi tot ce vă trebuie ca să găsiți castelul. Cei care rămân aici nu sunt legați, dar cei care pleacă vor fi legați. Cei care rămâneți trebuie să construiți castelul. Vreau să vă faceți strategiile”.

Astfel, la construit au rămas Rikito Watanabe și Sonny Medini respectiv Iulia Albu și Liviu Vârciu, în timp ce în misiune după indicii și obiecte au plecat Andrei Ștefănescu și Marian Capet și respectiv Selina și Victor Slav.

Cronometrul a pornit și toată lumea s-a apucat de treabă, căci nimeni nu a vrut să piardă. Nu mică a fost surpriza trăită de Selina și de Victor Slav atunci când au ajuns, în drum spre Cherhanaua din Vama Veche, în dreptul plajei de nudiști.

„Tu vezi ce e în dreapta?! Am nimerit fix la nudiști, aici! Ce am greșit ca să mi se întâmple mie treburile astea. Tu ai văzut cum se uitau toți? Și cum s-au întors toți, cu toate cele, spre noi?! Doamne, groaznic! Trebuie să îmi revin puțin și să beau puțină apă!”, a fost reacția sinceră avută de Selina, după „priveliștea” neașteptată.

Apoi, vedetele și-au continuat drumul și și-au văzut de treabă, totul sub privirile curioase și extrem de amuzate ale turiștilor din Vama Veche.

colaj foto cu victor slav si selina la vama veche
+10
Mai multe fotografii

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!

Iulia Albu, Marian Capet, Selina și Victor Slav sunt noii concurenți de la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă! Decizia lui Gigi Becali legată de eveniment Fiica lui Victor Becali a făcut nuntă, la 10 ani de la cununia civilă! Decizia lui Gigi Becali legată de eveniment
Observatornews.ro Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Antena 3 O femeie a postat pe TikTok un clip în care a spus ce a aflat despre soțul ei. După câteva zile, acesta a ucis-o O femeie a postat pe TikTok un clip în care a spus ce a aflat despre soțul ei. După câteva zile, acesta a ucis-o
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Iulia Albu, Marian Capet, Selina și Victor Slav sunt noii concurenți de la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere
Iulia Albu, Marian Capet, Selina și Victor Slav sunt noii concurenți de la Poftiți pe la noi – Poftiți la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x