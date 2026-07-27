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Era paramedic și acrobat de circ și credea că stresul îi afectează auzul. Descoperirea medicilor i-a schimbat complet viața

Tânăra a descoperit, după ani de zile, că sunetele neplăcute din ureche erau cauzate de o problemă mult mai gravă. Ce diagnostic a primit!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 15:50 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 16:09
Era paramedic și acrobat de circ și credea că stresul îi afectează auzul. Descoperirea medicilor i-a schimbat complet viața | Captură Instagram
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Paige Footner, în vârstă de 31 de ani, trăia de ani de zile cu o pulsație ciudată care venea din ureche, însă o punea pe seama stresului din viața agitată de paramedic și acrobată de circ.

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Când a ajuns la un specialist, medicul a presupus, inițial, că este o problemă ușoară, cum ar fi o infecție sau o leziune mai veche. Paige se lovise de mai multe ori la cap în timpul spectacolelor de circ, așa că părea că aceasta este explicația. Totuși, un RMN a dezvăluit o problemă mult mai gravă, potrivit unei surse.

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Ce diagnostic a primit tânăra

După ani de zile, tânăra a descoperit că sunetele neplăcute erau cauzate de o tumoră pe creier de patru centimetri. Deși lucra ca paramedic și călătorea în lume cu circul, a amânat ani de zile semnalele de avertizare ale corpului ei.

„Timp de trei ani am avut tinitus pulsatoriu într-o ureche. Credeam că este legat de stres, dar s-a agravat treptat și era mereu prezent. (...) Am avut o mare noroc că au găsit tumora”, a spus Paige, citată de sursa menționată mai sus.

După teste suplimentare și operație, a urmat o mare ușurare, deoarece tumora era un meningiom de gradul întâi, adică o tumoră benignă. Intervenția nu a fost deloc ușoară. Paige a petrecut trei săptămâni în spital, și-a pierdut permisul de conducere din cauza crizelor și nu a putut să își exercite profesia timp de un an.

„Corpul meu a fost întotdeauna mijlocul de a-mi îndeplini visurile, iar deodată am stat în pat abia putând să mă întorc de pe o parte pe alta”, și-a amintit Paige momentele dificile.

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A primit o a doua șansă la viață

Lupta cu boala a făcut-o să își reevalueze întreaga viață. Ca paramedic, vedea cum oamenii la sfârșitul vieții regretă lucrurile pe care nu le-au făcut, așa că, deodată, a simțit să își pună aceleași întrebări.

„Aveam 30 de ani și nu am trăit niciodată dragostea. Niciodată nu am avut un iubit sau o poveste de dragoste. Nimeni nu m-a sărutat niciodată. Eram literalmente virgină”, a recunoscut ea, potrivit sursei citate mai sus.

Acum vrea să recupereze ceea ce a amânat mult timp. Pe lângă căutarea unui partener, a început să se pregătească pentru studii medicale, inspirată de propriul ei medic. De asemenea, îi sfătuiește pe ceilalți să nu aștepte niciodată.

„Vreau să fac ceea ce a făcut ea pentru mine. Vreau să ajut oamenii ca momentele grele să fie puțin mai puțin înfricoșătoare și singuratice. (...) Spune-i băiatului că îți place, începe acel hobby, fă acel pas! Durerea regretului este mult mai rea decât respingerea sau un moment stânjenitor”, a adugat Paige, potrivit sursei.

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