Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia își asumă sentimentele! Decizia radicală luată de cei doi în privința viitorului lor
Logo show

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia își asumă sentimentele! Decizia radicală luată de cei doi în privința viitorului lor

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Cei doi au dat cărțile pe față și au recunoscut deschis, în fața tuturor, că au sentimente puternice unul față de celălalt și că se plac cu adevărat. Cu toate acestea, decizia lor finală nu a surprins pe nimeni: ambii au afirmat hotărât că nu își mai doresc să înceapă o relație oficială în cadrul competiției.
Marti, 30.06.2026, 15:12
x
Mireasa, sezonul 13. Concurenții au ghicit prețul produselor pentru un date în afara casei

Mireasa, sezonul 13. Concurenții au ghicit prețul produselor pentru un date în afara casei

Logo show Marti, 30.06.2026, 15:24 Mireasa, sezonul 13. Mihai și Daniela și-au controlat telefoanele! Ce au descoperit

Mireasa, sezonul 13. Mihai și Daniela și-au controlat telefoanele! Ce au descoperit

Logo show Marti, 30.06.2026, 14:58 Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

Mireasa, sezonul 13. Bianca a răbufnit după ce a văzut comportamentul iubitului ei

Logo show Marti, 30.06.2026, 14:30 Mireasa, sezonul 13. Daniela, la capătul puterilor din cauza fostului iubit: „Tot de mine se leagă!”

Mireasa, sezonul 13. Daniela, la capătul puterilor din cauza fostului iubit: „Tot de mine se leagă!”

Logo show Marti, 30.06.2026, 14:19 Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Super Neatza. Problemele provocate de arșiță la patrupezi! Cum să le acorzi primul ajutor

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:38 Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Super Neatza. Cod roșu de caniculă extins în aproape toată țara! Fenomene extreme în România

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:37 Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Super Neatza. De ce contează să vorbim deschis înainte de a ne muta împreună

Logo show Marti, 30.06.2026, 11:07 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Andrei Sperdea, câștigătorul zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:52 Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Super Neatza. Soluții concrete împotriva poluării! Totul despre reciclare și ecologie

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ecaterine Mircsov, candidata zilei

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:07 Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Logo show Marti, 30.06.2026, 10:04 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au puterea de a investi emoțional într-o relație

Logo show Marti, 30.06.2026, 09:59
x