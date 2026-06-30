Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia își asumă sentimentele! Decizia radicală luată de cei doi în privința viitorului lor

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Cei doi au dat cărțile pe față și au recunoscut deschis, în fața tuturor, că au sentimente puternice unul față de celălalt și că se plac cu adevărat. Cu toate acestea, decizia lor finală nu a surprins pe nimeni: ambii au afirmat hotărât că nu își mai doresc să înceapă o relație oficială în cadrul competiției.

Marti, 30.06.2026, 15:12