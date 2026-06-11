Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Mihai a vrut să o surprindă pe Daniela cu un gest deosebit. I-a dăruit un trandafir.

Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Joi, 11.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Joi, 11.06.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Miercuri, 10.06.2026, 16:23

Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Miercuri, 10.06.2026, 15:55

Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea

Miercuri, 10.06.2026, 15:42

Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală

Miercuri, 10.06.2026, 15:30

Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor

Miercuri, 10.06.2026, 14:27

Mireasa, sezonul 13. Discuții în cuplul Ema - Alan! Au început să apară divergențe

Miercuri, 10.06.2026, 14:16

Mireasa, sezonul 13. Amalia și Sebastian, 3 luni de relație. Cum au sărbătorit

Marti, 09.06.2026, 15:47

Mireasa, sezonul 13. Motivul pentru care Roxana s-a supărat pe Sebastian

Marti, 09.06.2026, 15:21

Mireasa, sezonul 13. Darius, sfaturi pentru Mihai: „Să nu te iei niciodată după ce zice...

Marti, 09.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Raluca și-a ales favoritul! Pe cine vrea să cunoască mai bine

Marti, 09.06.2026, 14:57