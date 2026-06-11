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Mireasa
Momente
Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați
Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați
Ediția din 11 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Mihai a vrut să o surprindă pe Daniela cu un gest deosebit. I-a dăruit un trandafir.
Joi, 11.06.2026, 14:43
Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis
Joi, 11.06.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei
Joi, 11.06.2026, 14:34
Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi
Miercuri, 10.06.2026, 16:23
Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!
Miercuri, 10.06.2026, 15:55
Mireasa, sezonul 13. Ce părere are Raluca despre ce discută oamenii despre ea
Miercuri, 10.06.2026, 15:42
Mireasa, sezonul 13. Scandal între fete! Totul a pornit de la o portocală
Miercuri, 10.06.2026, 15:30
Mireasa, sezonul 13. Daniela, subiectul principal de discuție la taifasul mamelor
Miercuri, 10.06.2026, 14:27
Mireasa, sezonul 13. Discuții în cuplul Ema - Alan! Au început să apară divergențe
Miercuri, 10.06.2026, 14:16
Mireasa, sezonul 13. Amalia și Sebastian, 3 luni de relație. Cum au sărbătorit
Marti, 09.06.2026, 15:47
Mireasa, sezonul 13. Motivul pentru care Roxana s-a supărat pe Sebastian
Marti, 09.06.2026, 15:21
Mireasa, sezonul 13. Darius, sfaturi pentru Mihai: „Să nu te iei niciodată după ce zice...
Marti, 09.06.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Raluca și-a ales favoritul! Pe cine vrea să cunoască mai bine
Marti, 09.06.2026, 14:57
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Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis
Joi, 11.06.2026, 15:11
Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei
Joi, 11.06.2026, 14:34
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