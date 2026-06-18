Mireasa sezonul 13. Ședință de urgență în casa fetelor! Regulile dure pe care au decis să le impună

Ediția din 18 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Situația a scăpat de sub control, iar obrăznicia a atins cote maxime! Fetele au convocat o ședință de urgență în casă pentru a pune punct haosului și a stabili reguli clare de organizare. Vezi în clip ce comportamente au decis să interzică definitiv, cine au fost concurentele vizate direct de aceste măsuri și cum s-a lăsat cu tensiuni uriașe în timpul discuțiilor!

Joi, 18.06.2026, 14:28