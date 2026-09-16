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Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi intervine telefonic
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Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi intervine telefonic

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Momente delicate pentru Anne-Mary după despărțirea de Radu! Concurenta a fost vizibil afectată de încheierea relației și a mărturisit că nu mai reuşeşte să mănânce, spunând resemnată: „Nimic nu mai vrea!”. Deși situația dintre ei este una tensionată, gesturile și reacțiile ei au lăsat impresia că ar fi dispusă să se împace cu Radu.
Miercuri, 16.09.2026, 14:22
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Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat fosta iubită

Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat fosta iubită

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:13 Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat liniștea concurenților

Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat liniștea concurenților

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:05 Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la certuri

Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la certuri

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 14:33 Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:21 Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:18 Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:55 Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:33 Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:30 Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:03 Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 09:39 Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:47 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:45
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