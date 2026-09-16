Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi intervine telefonic

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Momente delicate pentru Anne-Mary după despărțirea de Radu! Concurenta a fost vizibil afectată de încheierea relației și a mărturisit că nu mai reuşeşte să mănânce, spunând resemnată: „Nimic nu mai vrea!”. Deși situația dintre ei este una tensionată, gesturile și reacțiile ei au lăsat impresia că ar fi dispusă să se împace cu Radu.

Miercuri, 16.09.2026, 14:22