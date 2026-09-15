Mireasa sezonul 14. Claudia refuză să mai facă pași spre Valentin! Motivele pentru care păstrează distanța

Ediția din 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Claudia este de părere că lucrurile nu sunt pe deplin încheiate între Maria și Valentin, motiv pentru care ezită să facă vreun pas către acesta. În ciuda reticenței ei, Valentin îi oferă asigurări ferme Claudiei că între el și Maria nu mai există nicio cale de întoarcere și că povestea lor s-a încheiat definitiv.

Marti, 15.09.2026, 15:45