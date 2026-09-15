Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 14. Claudia refuză să mai facă pași spre Valentin! Motivele pentru care păstrează distanța
Logo show

Mireasa sezonul 14. Claudia refuză să mai facă pași spre Valentin! Motivele pentru care păstrează distanța

Ediția din 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Claudia este de părere că lucrurile nu sunt pe deplin încheiate între Maria și Valentin, motiv pentru care ezită să facă vreun pas către acesta. În ciuda reticenței ei, Valentin îi oferă asigurări ferme Claudiei că între el și Maria nu mai există nicio cale de întoarcere și că povestea lor s-a încheiat definitiv.
Marti, 15.09.2026, 15:45
x
Mireasa sezonul 14. Rebeca, analize despre Valentin și Radu! Ce i-a mărturisit lui Anne-Mary

Mireasa sezonul 14. Rebeca, analize despre Valentin și Radu! Ce i-a mărturisit lui Anne-Mary

Logo show Marti, 15.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Double date la cules de mere! Valentin, tranșant despre Maria: „Nu mai există cale de întoarcere”

Mireasa sezonul 14. Double date la cules de mere! Valentin, tranșant despre Maria: „Nu mai există cale de întoarcere”

Logo show Marti, 15.09.2026, 15:22 Mireasa sezonul 14. Apropiere intensă între Alberto și Paula! De ce refuză să declare că sunt într-o cunoaștere oficială

Mireasa sezonul 14. Apropiere intensă între Alberto și Paula! De ce refuză să declare că sunt într-o cunoaștere oficială

Logo show Marti, 15.09.2026, 15:07 Mireasa sezonul 14. Doamna Flori s-a simțit atacată de doamna Emilia! Reacția ei în fața fetelor

Mireasa sezonul 14. Doamna Flori s-a simțit atacată de doamna Emilia! Reacția ei în fața fetelor

Logo show Marti, 15.09.2026, 14:57 Mireasa sezonul 14. Veronica s-a plâns de mizerie, iar fetele au sărit la atac

Mireasa sezonul 14. Veronica s-a plâns de mizerie, iar fetele au sărit la atac

Logo show Marti, 15.09.2026, 14:30 Mireasa sezonul 14. Anne-Mary vrea să părăsească competiția! Concurenta se izolează și spune că nu mai suportă pe nimeni

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary vrea să părăsească competiția! Concurenta se izolează și spune că nu mai suportă pe nimeni

Logo show Marti, 15.09.2026, 14:15 Super Neatza. Cum alegem o eșarfă care completează cu stil orice ținută

Super Neatza. Cum alegem o eșarfă care completează cu stil orice ținută

Logo show Marti, 15.09.2026, 11:24 Super Neatza. Ce parfumuri se potrivesc cel mai bine toamna

Super Neatza. Ce parfumuri se potrivesc cel mai bine toamna

Logo show Marti, 15.09.2026, 11:11 Super Neatza. Ce este MorningShed, trendul care promite să ne trezim cu o piele impecabilă

Super Neatza. Ce este MorningShed, trendul care promite să ne trezim cu o piele impecabilă

Logo show Marti, 15.09.2026, 10:57 Super Neatza. Concursul Visa de Asia! Cine a refăcut cele mai multe perechi de încălțări

Super Neatza. Concursul Visa de Asia! Cine a refăcut cele mai multe perechi de încălțări

Logo show Marti, 15.09.2026, 10:38 Super Neatza. Expresii și numărători faimoase din copilăria anilor 80-90! Dani Oțil: Pe astea din sud, la Reșița le primeam după un an!

Super Neatza. Expresii și numărători faimoase din copilăria anilor 80-90! Dani Oțil: Pe astea din sud, la Reșița le primeam după un an!

Logo show Marti, 15.09.2026, 09:18 Super Neatza. Cum putem combate deficitul de fier prin alimentație

Super Neatza. Cum putem combate deficitul de fier prin alimentație

Logo show Marti, 15.09.2026, 09:13
x