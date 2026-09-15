Mireasa sezonul 14. Doamna Flori s-a simțit atacată de doamna Emilia! Reacția ei în fața fetelor

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Tensiunile ating noi cote în casă, de această dată între mame! Doamna Emilia i-a adus mai multe reproșuri doamnei Flori, însă discuția a luat o întorsătură neașteptată. Simțindu-se atacată, doamna Flori le-a cerut părerea fetelor și a ținut să facă o precizare clară cu privire la ocupația ei: „Nu am discutat despre astrologie, deși este profesia mea”.

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Luni, 14.09.2026, 14:30