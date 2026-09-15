Mireasa sezonul 14. Double date la cules de mere! Valentin, tranșant despre Maria: „Nu mai există cale de întoarcere”

Ediția din 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Momente pline de emoție și afirmații neașteptate la o întâlnire dublă organizată la cules de mere! În timpul ieșirii, Valentin a fost extrem de ferm în privința fostei sale partenere și a afirmat clar că nu mai există nicio cale de întoarcere către Maria. Declarația lui a stârnit imediat reacții, iar doamna Nicoleta, mama Mariei, a intervenit telefonic în emisiune. Aceasta s-a arătat sceptică față de spusele concurentului, declarând despre Valentin: „Cred că inima îi spune altceva”.

Marti, 15.09.2026, 15:22