Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat liniștea concurenților

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Liniștea nopții a fost zdruncinată de celebrul task „Panică la miezul nopții”, însă adevăratele tensiuni au izbucnit din alt motiv! Alarma dată la miezul nopții i-a luat prin surprindere pe concurenți, dar atmosfera s-a tensionat rapid din cauza unei situații create de fete. Andrei Beleuț și-a pierdut răbdarea și a reacționat nervos, fiind deranjat de modul în care au acționat fetele în acel moment.

Miercuri, 16.09.2026, 15:05