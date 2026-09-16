Mireasa sezonul 14. Paula și Alberto s-au apropiat după task-ul de la miezul nopții! Cei doi au dormit împreună

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Task-ul de la miezul nopții a adus o schimbare neașteptată în dinamica dintre concurenți! Evenimentele nocturne din casa Mireasa i-au apropiat foarte mult pe Paula și Alberto, care au ajuns să doarmă împreună. În urma apropierii evidente, cei doi au afirmat clar că se află într-o perioadă de cunoaștere.

Mireasa sezonul 14. Andrei Beleuț, surprins de un mesaj audio de la fata care urmează să intre...

Miercuri, 16.09.2026, 15:57

Mireasa sezonul 14. Andreea, noua concurentă! Este profesoară de geografie și vine din Craiova

Miercuri, 16.09.2026, 15:26

Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat...

Miercuri, 16.09.2026, 15:13

Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat...

Miercuri, 16.09.2026, 15:05

Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la...

Miercuri, 16.09.2026, 14:33

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi...

Miercuri, 16.09.2026, 14:22

Mireasa sezonul 14. Rebeca, analize despre Valentin și Radu! Ce i-a mărturisit lui Anne-Mary

Marti, 15.09.2026, 15:58

Mireasa sezonul 14. Claudia refuză să mai facă pași spre Valentin! Motivele pentru care...

Marti, 15.09.2026, 15:45

Mireasa sezonul 14. Double date la cules de mere! Valentin, tranșant despre Maria: „Nu mai...

Marti, 15.09.2026, 15:22

Mireasa sezonul 14. Apropiere intensă între Alberto și Paula! De ce refuză să declare că...

Marti, 15.09.2026, 15:07

Mireasa sezonul 14. Doamna Flori s-a simțit atacată de doamna Emilia! Reacția ei în fața...

Marti, 15.09.2026, 14:57

Mireasa sezonul 14. Veronica s-a plâns de mizerie, iar fetele au sărit la atac

Marti, 15.09.2026, 14:30