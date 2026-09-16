Mireasa sezonul 14. Paula și Alberto s-au apropiat după task-ul de la miezul nopții! Cei doi au dormit împreună
Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Task-ul de la miezul nopții a adus o schimbare neașteptată în dinamica dintre concurenți! Evenimentele nocturne din casa Mireasa i-au apropiat foarte mult pe Paula și Alberto, care au ajuns să doarmă împreună.
În urma apropierii evidente, cei doi au afirmat clar că se află într-o perioadă de cunoaștere.
Miercuri, 16.09.2026, 15:53