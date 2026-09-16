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Mireasa sezonul 14. Paula și Alberto s-au apropiat după task-ul de la miezul nopții! Cei doi au dormit împreună

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Task-ul de la miezul nopții a adus o schimbare neașteptată în dinamica dintre concurenți! Evenimentele nocturne din casa Mireasa i-au apropiat foarte mult pe Paula și Alberto, care au ajuns să doarmă împreună. În urma apropierii evidente, cei doi au afirmat clar că se află într-o perioadă de cunoaștere.
Miercuri, 16.09.2026, 15:53
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Mireasa sezonul 14. Andrei Beleuț, surprins de un mesaj audio de la fata care urmează să intre în competiție

Mireasa sezonul 14. Andrei Beleuț, surprins de un mesaj audio de la fata care urmează să intre în competiție

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Andreea, noua concurentă! Este profesoară de geografie și vine din Craiova

Mireasa sezonul 14. Andreea, noua concurentă! Este profesoară de geografie și vine din Craiova

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:26 Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat fosta iubită

Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat fosta iubită

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:13 Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat liniștea concurenților

Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat liniștea concurenților

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 15:05 Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la certuri

Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la certuri

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 14:33 Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi intervine telefonic

Mireasa sezonul 14. Anne-Mary a dat de înțeles că s-ar împăca cu Radu! Mama Veronicăi intervine telefonic

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 14:22 Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:21 Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:18 Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:55 Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:33 Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:30 Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:03
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