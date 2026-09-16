Mireasa sezonul 14. Valentin și-a cerut scuze Mariei după intervenția mamei ei! Ce l-a rugat fosta iubită

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. În urma intervenției mamei Mariei, Valentin a simțit o apăsare enormă și a avut nevoie să își ceară scuze față de fostul său partener. Cu toate acestea, reacția Mariei a surprins pe toată lumea. Concurenta a încercat să îi liniștească frământările și l-a rugat insistent pe Valentin să nu se mai învinovățească pentru tot ce s-a întâmplat.

Miercuri, 16.09.2026, 15:13