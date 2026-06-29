Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. După ce Claudia afirmă că „Sebastian se căsătorește pentru premiu”, concurentul reacționează și îi transmite: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești.” Schimbul de replici dintre cei doi generează tensiuni în casă și deschide o nouă serie de discuții despre intențiile și relațiile dintre concurenți.

Luni, 29.06.2026, 14:28