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Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. După ce Claudia afirmă că „Sebastian se căsătorește pentru premiu”, concurentul reacționează și îi transmite: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești.” Schimbul de replici dintre cei doi generează tensiuni în casă și deschide o nouă serie de discuții despre intențiile și relațiile dintre concurenți.
Luni, 29.06.2026, 14:28
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Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:32 Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:21 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:21 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:20 Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:14 Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:11 Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:22 Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:18 Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 23:00 Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 22:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:46
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