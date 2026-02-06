Adi Vasile, declarații despre nunta cu logodnica lui. Ce planuri are prezentatorul Survivor alături de frumoasa Delia Tudose

Antena Căutare
Adi Vasile și-a cerut iubita în căsătorie în vara lui 2024. Prezentatorul Survivor 2026 își dorește ca nunta cu aleasa inimii lui, Delia Tudose, să fie un eveniment discret și elegant. 

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 16:07 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 16:26
Adi Vasile, declarații despre nunta cu logodnica lui.

Adi Vasile a vorbit într-un interviu pentru Viva despre viziunea sa în ceea ce privește nunta cu Delia Tudose. Prezentatorul Survivor și-a cerut iubita în căsătorie în vara lui 2024, într-un cadru de poveste. Firește, cei doi logodnici s-au gândit la cum ar vrea să arate evenimentul vieții lor.

Vorbind despre viitoarea sa nuntă, vedeta Antena 1 a precizat că el și Delia Tudose își doresc un mix între tradițional și modern.

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Cum va fi nunta lui Adi Vasile și a Deliei Tudose. Cei doi sunt logodiți din 2024

„Noi ne simțim confortabil cu ideea unui eveniment mai restrâns, în care ne vor fi alături cei care sunt foarte apropiați de noi. Ne dorim o atmosferă relaxată, privată, în care să ne simțim bine, într-o locație frumoasă și însorită.

Ne dorim un mix între tradițional și modern. Este important să păstrăm anumite tradiții, dar vrem să accesăm și o zonă mai relaxată. Poate că nu se vor respecta toate obiceiurile pe care le cere un astfel de eveniment. Sunt convins că amândoi o să fim la fel de emoționați, iar astfel de sentimente o să îi încerce și pe părinții noștri, dar și pe toți cei care o să ne fie alături!”, a declarat Adi Vasile pentru sursa menționată anterior.

Întrebat cum se vede peste ani alături de Delia, Adi Vasile a precizat că se îndrepată spre întemeierea unei familii.

„Ne dorim să ne întemeiem o familie, dar nu ne concentrăm pe cum va arăta viața noastră peste 5 sau 10 ani. Avem, cumva, direcția familiei, dar ne bucurăm de ceea ce trăim în prezent și de tot ce construim!”.

Adi Vasile și Delia Tudose trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ei se știau de mai mulți ani, prin intermediul unor prieteni comuni, însă s-au apropiat cât se poate de natural, iar relația a evoluat firesc. Cei doi sunt discreți în ceea ce privește viața lor de cuplu.

Citește și: Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026

