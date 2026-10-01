Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Cum au fost încătușați concurenții Mireasa la task-ul cătușelor din sezonul 14 și de ce a sunat AdrenaLINIA

Cum au fost încătușați concurenții Mireasa la task-ul cătușelor din sezonul 14 și de ce a sunat AdrenaLINIA

La Mireasa, Direct din Culise, Andreea Frățilă a anunțat că în casa Mireasa a avut loc task-ul cătușelor. Prezentatoarea a aflat și ce echipe s-au format. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 13:28 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 14:33
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Task-ul cătușelor este unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite provocări de la Mireasa. În multe sezoane, acest task a avut un impact puternic asupra poveștilor unor concurenți. Task-ul cătușelor este cel care i-a adus împreună pe câștigătorii sezonului 13 Mireasa. Ema și Alan au spus că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, ci la prima încătușare.

Citește și: Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci”

Ce echipe s-au format la task-ul cătușelor în sezonul 14 Mireasa

În sezonul 14, încătușările s-au desfășurat în felul următor:

Alberto a fost încătușat cu Claudia

Paula a fost încătușată cu Valentin

Irina a fost încătușată cu Beleuț

Maria a fost încătușată cu Bogdan

Anne-Mary a fost încătușată cu Patrick

Veronica a fost încătușată cu Radu

Andreea a fost încătușată cu Adrian.

Ande a fost încătușată cu Ronaldo.

Cum au fost încătușați concurenții Mireasa la task-ul cătușelor din sezonul 14 și de ce a sunat AdrenaLINIA. Ce a aflat Andreea Frățilă, înainte de emisia live de Mireasa: „Cine sunt cei care au dormit împreună?”

AdrenaLINIA a sunat și le-a cerut șefilor casei să aleagă 3 cupluri încătușate care să doarmă în același pat. Cele 3 cupluri încătușate care au dormit împreună după ce a sunat AdrenaLINIA: Anne-Mary cu Patrick, Andreea cu Adrian, Bogdan și Maria.

Andreea Frățilă a aflat de la Paula pe ce criterii au fost alese cele 3 cupluri: „Eu și Valentin am stat un pic să ne gândim și am ales să o scoatem pe Veronica pentru că de multe ori spunea că Radu fsce pași spre ea și ne gândeam că dacă va fi să doarmă împreună va ieși iarăși la iveală ceva de genul”.

Citește și: Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Capricii

Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Cap... Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine este?”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful
Antena 3 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11
Comentarii


„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine este?”
Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în live la Capricii
Limbaj codificat între Adrian și Alberto. Ce a recunoscut primul că a spus despre Paula, înainte să intre în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x