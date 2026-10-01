La Mireasa, Direct din Culise, Andreea Frățilă a anunțat că în casa Mireasa a avut loc task-ul cătușelor. Prezentatoarea a aflat și ce echipe s-au format.

Task-ul cătușelor este unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite provocări de la Mireasa. În multe sezoane, acest task a avut un impact puternic asupra poveștilor unor concurenți. Task-ul cătușelor este cel care i-a adus împreună pe câștigătorii sezonului 13 Mireasa. Ema și Alan au spus că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, ci la prima încătușare.

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Ce echipe s-au format la task-ul cătușelor în sezonul 14 Mireasa

În sezonul 14, încătușările s-au desfășurat în felul următor:

Alberto a fost încătușat cu Claudia

Paula a fost încătușată cu Valentin

Irina a fost încătușată cu Beleuț

Maria a fost încătușată cu Bogdan

Anne-Mary a fost încătușată cu Patrick

Veronica a fost încătușată cu Radu

Andreea a fost încătușată cu Adrian.

Ande a fost încătușată cu Ronaldo.

Cum au fost încătușați concurenții Mireasa la task-ul cătușelor din sezonul 14 și de ce a sunat AdrenaLINIA. Ce a aflat Andreea Frățilă, înainte de emisia live de Mireasa: „Cine sunt cei care au dormit împreună?”

AdrenaLINIA a sunat și le-a cerut șefilor casei să aleagă 3 cupluri încătușate care să doarmă în același pat. Cele 3 cupluri încătușate care au dormit împreună după ce a sunat AdrenaLINIA: Anne-Mary cu Patrick, Andreea cu Adrian, Bogdan și Maria.

Andreea Frățilă a aflat de la Paula pe ce criterii au fost alese cele 3 cupluri: „Eu și Valentin am stat un pic să ne gândim și am ales să o scoatem pe Veronica pentru că de multe ori spunea că Radu fsce pași spre ea și ne gândeam că dacă va fi să doarmă împreună va ieși iarăși la iveală ceva de genul”.

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