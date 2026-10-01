Paula a primit un buchet de flori la Mireasa: Direct din Culise. Andreea Frățilă: „Ești curioasă de la cine este?”

La Mireasa: Direct din Culise, Andreea Frățilă a avut de înmânat un buchet de flori. Paula este cea care l-a primit

Andreea Frățilă i-a tranmis Paulei că a primit un buchet de flori și o scrisoare. „Așa cum bine știți, scrisorile le primiți o singură dată pe săptămână, dar ți-am adus florile pentru că dacă le ținem până săptămâna viitoare se ofliesc. Ești curioasă de la cine sunt?”, a spus Andreea Frățilă.

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De la cine a primit Paula un buchet de flori. Andreea Frățilă i l-a adus fetei înainte de emisia live de Mireasa: „Ești curioasă de la cine este?”

„Da, chiar aș vrea să știu de la cine sunt florile. E prietena mea cea mai bună. Mulțuesc frumos, iubita mea! Te pup! Abia aștept să citesc scrisoarea”, a spus Paula. Întrebată dacă e de părere că prietena ei Clara vede cu ochi buni relația dintre tine și Alberto, Paula a răspuns: „Da și nu! Nu, pentru că sunt încă chestii de rezolvat între noi doi”, a declarat Paula, la Mireasa - Direct Din Culise.

După 2 zile în care nu a vorbit cu Alberto, Paula spune că se simte foarte goală pe dinăuntru: „Nu e vorba de orgoliu, vreau să înțeleagă greșelile lui”, a spus Paula.