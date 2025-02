Alexia și Albert, foști concurenți de la Mireasa, au fost prezenți la Mireasa Capriciile Iubirii.

Cei doi tineri au asistat la întreaga emisiune și au oferit sfaturi concurenților, iar la final au dat o veste foarte interesantă.

De mai bine de o lună, Alexia și Albert formează un cuplu. Au dorit să țină secretă relația până acum și nu promit să ofere detalii despre cum va decurge, însă au dorit să își împărtășească fericirea cu cei care i-au susținut la Mireasa.

Alexia din sezonul 10 Mireasa și Albert din sezonul 9 formează un cuplu. Cei doi locuiesc deja împreună

Alexia și Albert s-au cunoscut când foștii concurenți de la Mireasa au organizat o excursie la munte. Deși fata nu a onorat invitația, povestea de dragoste dintre ei se contura.

”Noi am început să vorbim întâmplător. Eu am fost adăugată în grupul foștilor concurenți sezonul 9 pentru o plecare la munte, iar de acolo am început să vorbim în privat, nici nu mai știm cum, pur și simplu s-a întâmplat.”, a zis Alexia.

Ea a explicat că nu a fost la munte cu foștii concurenți pentru că voia ca relația lor să rămână secret. Se pare că formau deja un cuplu când Albert a mers cu foștii concurenți în concendiu.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 6 februarie 2025. Andrei susține că Liliana a făcut un gest nepotrivit față de el! Ce arată imaginile

Alexia și Albert sunt împreună de o lună și locuiesc împreună de două săptămâni, la București.

”Mi-a plăcut stilul ei. Îmi place carisma asta pe care o are. Bine, noi avem anumite lucruri ale noastre, ca fiecare cuplu acasă”, a zis Albert.

Alexia a adăugat că se simt foarte confortabil unul cu altul. Decizia de a se muta împreună, deși relația lor este la început, a venit natural, au dezvăluit cei doi foști concurenți de la Mireasa.