Fiul Ionelei și al lui Robert din sezonul 10 Mireasa a împlinit un an. Cum arată acum micuțul David Noah

Ionela și Robert din sezonul 10 Mireasa au publicat imagini emoționante cu fiul lor, care a împlinit un an.

Familia Aiftincai are parte de un moment de sărbătoare! Micuțul David Noah a împlinit un an! 10 este un număr cu semnificație importantă pentru Ionela și Robert: este numărul sezonului Mireasa în care s-au cunoscut și data de naștere a fiului lor. Pe 10 august 2026 David Noah a îmălinit primul an de viață, iar mămica lui i-a transmis un mesaj emoționat.

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Motiv de sărbătoare pentru Ionela și Robert. Cum arată David Noah la un an: „Îmi luminezi fiecare zi cu zâmbetul tău superb”

„Anul trecut pe vremea asta așteptam cu nerăbdare venirea ta și iată-te acum un bărbățel mic care îmi luminează fiecare zi cu zâmbetul superb! La mulți ani, iubirea mea!

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De cealaltă parte, tăticul lui Noah a publicat două imagini pe rețelele sociale: una cu băiețelul în primele zile de viață și una cu el la 1 an.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții.