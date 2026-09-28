Anne-Mary și Radu de la Mireasa s-au despărțit din nou. Ce s-a întâmplat la petrecere. Fata a avut o reacție explozivă

În emisia live de Mireasa de pe 28 septembrie 2026 au anunțat că s-au despărțit din nou. Cei doi au avut parte de o petrecere tensionată.

Anne-Mary și Radu făceau o analiză a sentimentelor la petrecere. Întrebată dacă așa este când iubește (n.r. stând supărată) , Anne-Mary s-a enervat: „Eu iubesc altfel când sunt iubită la rândul meu”, i-a spus Anne lui Radu, precizând că e nemulțumită de faptul că el nu i-a zis „Te iubesc!”.

„Tu o iei razna, te apucă dintr-o dată! Cauți ceartă din nimic. Îmi vine să îți bag un pumn. Care atitudine? E în capul tău ăla sec. Nu am făcut nimic, am stat lângă tine! Ce-ți trebuie?”, a spus Anne-Mary, alături de alte cuvinte care au fost cenzurate la TV.

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Anne-Mary și Radu de la Mireasa s-au despărțit din nou! Ce s-a întâmplat la petrecere: „Ai vorbit foarte urât!”. Fata a avut o reacție explozivă: „Nu pune mâna pe mine și nu mă împinge!”

Radu a plecat, iar Anne-Mary l-a urmărit: „Nu pune mâna pe mine și nu mă împingi de cap!”, a spus Radu, în timp ce fata a început să plângă.

„Te-ai pus picior peste picior și ce așteptati de la mine? Vorbești urât, mă împingi!”, a spus Radu.

„Spune-mi că nu vrei să fii cu mine și gata!”, a spus Anne-Mary, care a plecat întrebând: „Deci iar ne despărțim, da?”

„Ne despărțim și de data aceasta e pentru totdeauna!”, a spus Radu, în timp ce fata a trântit un obiect și a plecat în grabă: „Am ajuns să fiu o batjocură! Toți proștii din România să apeleze la mine, că vă iau pe toți și vă și întrețin, că îmi permit! Iar s-a despărțit prostul ăla de mine!”, a spus Anne, care a rupt pozele cu Radu.

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Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 28 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.