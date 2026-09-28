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Liviu din sezonul 8 Mireasa și logodnica lui așteaptă un copil. Cum au făcut anunțul

Liviu din sezonul 8 Mireasa se pregătește să devină tată. El și logodnica lui au făcut o petrecere de gender reveal.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 11:27 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 11:51
Liviu din sezonul 8 Mireasa și logodnica lui așteaptă un copil | Antena 1& Instagram
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În anul 2023, Liviu Teodorescu a participat în sezonul 8 Mireasa. A rămas în istoria emisiunii fiind cel care a sărutat 2 fete în aceeași seară. În cadrul show-ului matrimonial s-a căsătorit cu Bogdana, însă căsnicia lor nu a fost de durată și au ajuns la divorț. La trei ani de la participarea sa la Mireasa, Liviu se pregătește să devină tată.

Citește și: Cum a răspuns Liviu de la Mireasa când a fost întrebat dacă a căutat-o pe Bogdana după despărțire. De ce spune că a suferit 5 luni

Liviu din sezonul 8 Mireasa și logodnica lui așteaptă un copil

La scurt timp de când și-a cerut iubita în căsătorie, Liviu din sezonul 8 Mireasa a anunțat că va fi tată. Fostul soț al Bogdanei a fost extrem de fericit când a văzut fumul albastru de la petrecerea de gender reveal, care l-a anunțat astfel că va fi tată de băiat.

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Liviu și iubita însărcinată sunt împreună de ceva timp, iar tânărul a decis recent să ducă relația la următorul nivel, așa că i-a oferit brunetei inelul de logodnă și i-a adresat marea întrebare. Liviu a îngenuncheat pe pietrișul de pe plajă, a așteptat răspunsul iubitei, i-a pus inelul pe deget, iar apoi s-a ridicat și a sărutat-o.

Liviu și viitoarea lui soție vor avea împreună un băiețel.

Liviu a fost concurent în sezonul 8 Mireasa

Fiul doamnei Lucica a fost concurent în sezonul 8 Mireasa. A rămas în istoria emisiunii ca fiind cel care a sărutat două fete în aceeași seară. După ce flirtase mai multe zile cu Daria și a sărutat-o la petrecere, Liviu și-a dat seama că, de fapt, o plăcea mai mult pe Bogdana. Liviu a format un cuplu cu Bogdana și cei doi s-au căsătorit civil în finala sezonului 8, însă căsnicia lor nu a durat mult. „Bogdana a suferit mai mult decât mine după despărțirea asta. Adică ea e singura care a suferit. Și eu am investit sentimente, dar... Crede-mă, bărbații iubesc mai intens. Când e vorba de iubirea aia, bărbații iubesc mai intens decât o femeie.

Liviu mireasa sezon 8
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Dar eu am suferit timp de 5 luni, cât am fost cu ea. Am suferit fiind cu ea împreună. Ea a suferit când nu a mai fost cu mine. Eu am suferit timp de 5 luni de zile, până nu am mai rezistat și am spus ”stop” și ea a suferit ulterior despărțirii. Deja suferisem, sufeream, dormeam cu ea în pat, strângeam din dinți, spuneam „Doamne nu mai pot, nu mai suport, nu mai rezist”, a spus Liviu după despărțirea de Bogdana.

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